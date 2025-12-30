Staj ve çıraklık sigortası son durum! Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayılacak mı? Meclis'te gündeme geldi

Staj sigortası emekliliği etkileyecek mi, düşecek mi sorusu uzun zamandır gündemindeki yerini koruyor. Öğrencilere lise ve üniversite stajları sırasında yalnızca iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası kapsamında prim ödemeleri gerçekleştiriliyor. Uzun vadeli sigorta kolları olan emeklilik için ise herhangi bir prim yatırılmıyor. Staj ve çıraklık sigortası resmi başlangıç olarak kabul edilmediği için emeklilik hesaplamalarında da dahil edilmiyor. Bu durumdan dolayı milyonlarca vatandaş erken emeklilik imkanlarından yararlanamıyor. Uzun süredir tartışma konusu olan staj ve çıraklık sigortasında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, staj ve çıraklık sigortasının sigortasındaki son çalışmalar ile ilgili soru önergesini TMBB Başkanlığı'na sundu. Peki staj, çıraklık sigortası emeklilikten düşecek mi, etkileyecek mi? İşte Staj ve çıraklık sigortasında son gelişmeler...

STAJ EMEKLİLİKTEN DÜŞECEK Mİ?

Milletvekili Işıkver uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan staj ve çıraklık sigortasının emeklilik hesaplamalarında yer almasıyla ilgili çalışmalar hakkında TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Soru önergesinde Milletvekili Işıkver, bu durumdan birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığını belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yazılı olarak yanıtlamasını istedi.

Milletvekili Işıkver'in staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili soru önergesinde yer alan sorular şöyle:

"Staj ve çıraklık döneminde yapılan sigortaların emeklilik başlangıcı sayılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?

Lise ve üniversite döneminde geçen staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik için başlangıç tarihi kabul edilmesi ve geriye dönük borçlanma imkânı sağlanacak mıdır?

Staj ve çıraklık dönemi EYT kapsamında yeni bir mağduriyet oluşturuyorsa, prim gün sayısı veya yaş şartı açısından yeni bir düzenleme planlanmakta mıdır?

Meslek Lisesi ve Çıraklık Okulu mezunlarının da bu kapsamda değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?"

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI EMEKLİLİĞİ ETKİLEYECEK Mİ?

Staj ve çıraklık sigortalarının emeklilikte etkili olması 2025 Mayıs ayında Meclis'e gelen kanun teklifi kapsamında gündeme gelmişti. Meclis'e sunulan teklifin yasalaşması durumunda meslek lisesi ve üniversite döneminde staj yapan öğrenciler ile çıraklık eğitimi alanlar, borçlanma yoluyla bu süreleri emeklilik başlangıcına ekleyebileceklerdi. Ancak teklifle ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

Teklifte "Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlun tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri" ve "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41'inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve borçların ödenmesi halinde, sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalının başlangıç tarihinden sonraki süreler için borçlanma halinde sigortalılık süresine eklenir." ifadelerine yer verilmişti.