İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi oldu son dakika? Yarın (31 Aralık) kar tatili olan il ve illçeler listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminini yayımladı. Havı cıklıkları Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak azalacak ve hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı etkili olurken özellikle ulaşımda yaşanacak aksamalar dikkate alınarak tatil kararları alınıyor. MGM raporlarına göre 31 Aralık Çarşamba günü Ankara’da kar yağışının etkisini artırması beklenirken okullarla ilgili valilik açıklamaları takip ediliyor. İstanbul’da ise yarın yer yer kar yağışı bekleniyor. Peki Yarın İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

İSTANBUL VE ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

31 Aralık Çarşamba günü 5 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. 31 Aralık Çarşamba günü İstanbul ve Ankara’da il veya ilçe bazlı tatil kararı bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle kar tatili kararı alınacak iller o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Ankara ve İstanbul Valiliği’nden okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

İstanbul’da yarın (31 Aralık) hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak ve sıcaklık 5 derecelere kadar gerileyecek. Çarşamba günü bazı ilçelerde yer yer karla karışık yağmur beklenirken okulların tatil olması beklenmiyor.

Ankara’da ise Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Nallıhan, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle gibi ilçelerde kar yağışı bekleniyor.

Ankara’da 31 Aralık Çarşamba günü kar tatili olması beklenirken henüz Ankara Valiliği’nden resmi bir açıklama gelmedi. Aşağıdaki bağlantı üzerinden Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamalar takip edilebilir.

ANKARA VALİLİĞİ RESMİ SOSYAL MEDYA HESABI İÇİN TIKLAYINIZ

KAR YAĞIŞI TÜRKİYE'Yİ ESİR ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgiler doğrultusunda önümüzdeki 3 gün içerisinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında kar yağışı bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla kar ve buzla mücadele için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 68.519 km’lik yol ağında, 457 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 12 Bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülüyor.

VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI

Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmaması, seyahat etmeleri gerekiyorsa planlamadan önce yol durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yola çıkacak sürücülerin kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, yoğun kar yağışı ya da trafik durması gibi durumlarda sürücülerimizin bulundukları şeritte kalmaları ve emniyet şeridini ya da karşı şeridi kullanmamaları önlemlidir.