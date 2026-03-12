Kuyumcuyu soyarken kameralara, hırsızlıktan sonra da jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kuyumcuya giren hırsız, aldığı altınlarla kayıplara karıştı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.D. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızın kuyumcuyu soyduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.