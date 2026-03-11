Kadın kılığına girdiler, 600 saatlik görüntüyle yakalandılar: 110 bin TL'lik sigara çalan hırsızlar kaçamadı

Sivas'ta girdikleri iş yerinden 110 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar, kimliklerini gizlemek için kadın kılığına girseler de polisten kaçamadılar.

YAKLAŞIK 600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLETİLDİ

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Diriliş Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Eşkallerini maske, eldiven, çarşaf ve etek giyerek kadın kılığında gizleyen 3 hırsız 110 bin TL değerindeki sigara ve para çalarak kalıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik görüntü izlenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. D.A, Y.E.K ve E.K isimli şüphelilerin Sivas ve Balıkesir ilinde yakalandı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalar sonucunda işyerinden çalınan sigaraların bir kısmı iş yeri sahibine teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelerden D.A ve Y.E.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.