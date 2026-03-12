Emekli bayram ikramiyesi öne çekildi! Kim ne kadar ve ne zaman ikramiye alacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi için ilgili beklenen başka bir açıklama da dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Bütçe dengesine vurgu yapan Güler, torba yasa çalışmasında ikramiye artışının yer almadığına dikkat çekerek "SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" şeklinde konuştu.