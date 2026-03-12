Emekli bayram ikramiyesi öne çekildi! Kim ne kadar ve ne zaman ikramiye alacak?

Kategoriler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile mart ayı emekli aylıklarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme takvimini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ödeme takvimine göre, SSK kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri, ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlara: 14 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlara: 15 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara: 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri, ödeme günü 25 ve 26 olanlara: 17 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara: 18 Mart 2026 tarihinde ödemeler gerçekleştirilecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde hesaplarına aktarılacak.
Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl %33 seviyesinde artış göstererek 4 bin lira seviyesine yükseltilmişti. Bu yıl bayram ikramiyesine yönelik herhangi bir yasal düzenleme çalışması yapılmadı.
Bayram ikramiyesi için ilgili beklenen başka bir açıklama da dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Bütçe dengesine vurgu yapan Güler, torba yasa çalışmasında ikramiye artışının yer almadığına dikkat çekerek "SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" şeklinde konuştu.