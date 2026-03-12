Sevgilisi hırsızlık yapmasın diye yalvardı! Dinler gibi yapıp ne varsa çaldı: O anlar kamerada

Kategoriler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ve bir zincir maketten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin birinde bisikleti çalmaya çalışan şüphelinin, ‘beni seviyorsan bırak' diyen kız arkadaşını dinler gibi yaptığı, daha sonra tek başına gelip bisikleti çaldığı anlar yer aldı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol ile serbest bırakıldı.