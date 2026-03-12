Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Bakan Bayraktar'dan sondaj müjdesi! Karadeniz'de keşif kuyuları açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de iki yeni keşif sondajına başlanacağını duyurdu. Bayraktar yaptığı açıklamada, "Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan sondaj müjdesi! Karadeniz'de keşif kuyuları açılacak
AA
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 10:18
|
12.03.2026
12.03.2026
saat ikonu 10:18

Zonguldak'taki İşleme Tesisleri'ne gelen Bayraktar, Yıldırım 'nde madencilerle iftar programında bir araya geldi. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları yerinde incelemek için Zonguldak'ta bulunduğunu belirten Bayraktar, yeni sondajlarının başlayacağı müjdesini verdi.

Bakan Bayraktar'dan sondaj müjdesi! Karadeniz'de keşif kuyuları açılacak

"İKİ YENİ SONDAJA BAŞLIYORUZ"

Yıldırım Sondaj Gemisi'nin "ikizini" (Çağrı Bey Sondaj Gemisi) birkaç hafta önce Taşucu'ndan Somali'ye uğurladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şimdi Yıldırım Sondaj Gemimiz de sondaj hazırlıklarını yapıyor. İnşallah nisan ayı içerisinde Karadeniz'e ilk görevine uğurlayacağız." diye konuştu.

Kanuni Sondaj Gemisi'nin son hazırlıklarını yaptığını ve yarın yeni görevine gideceğini belirten Bayraktar, "Bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve nisan ayı içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan sondaj müjdesi! Karadeniz'de keşif kuyuları açılacak

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndan inşallah bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkarmış olacağız ve 8 milyon haneye doğal gazı inşallah buradan vermiş olacağız. Yani buradaki çalışmaların bu dönemdeki önemi bir kat daha artıyor." dedi.

"HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILMAYI SAĞLAMAK"

Bayraktar, Türkiye'nin çevresindeki bölgenin çok büyük bir savaş içerisinde olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ümit ediyoruz ve beklentimiz odur ki en kısa zamanda duracak bu çatışmalar. Ama bu bize şunu bir kere daha gösteriyor ki Türkiye'nin kendi enerjisini üretmeye ihtiyacı çok daha fazla var. Aslında özellikle milli ve maden politikamızla ortaya koyduğumuz vizyonda Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi var. Kendi petrolünü arayan, Gabar'da üretimimiz artıyor. Yeni sahalara bakıyoruz. Kendi gazını arayan, bulan bir Türkiye. Sakarya Gaz Sahası bizim için bu anlamda çok ehemmiyetli. Bir an önce devreye girmesi ve bu ikinci faz, inşallah 3. fazı da 2028'de hedeflemiş durumdayız. Devreye almak suretiyle bu alandaki dışa bağımlılığımızı bitirmemiz, böyle bir ortamda, böyle bir jeopolitik süreçte her zamankinden daha önemli."

Bakan Bayraktar'dan sondaj müjdesi! Karadeniz'de keşif kuyuları açılacak

