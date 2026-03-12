Tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği İBB yolsuzluk davasının dördüncü duruşması bugün görülüyor. Mahkeme salonunda yaşanan tartışmalar duruşmalara damga vurdu. Ekrem İmamoğlu duruşmalar başlamadan önce hem mahkeme başkanıyla hem de jandarmalarla tartışmaya girdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İBB yolsuzluk davasında 4. gün! Tüm Türkiye'nin takip ettiği duruşmada yaşanan son gelişmeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk davasının dördüncü duruşması bugün görülüyor ve mahkeme salonunda tartışmalar yaşanıyor. İBB yolsuzluk davasının dördüncü duruşması bugün yapılıyor. Duruşma öncesinde Ekrem İmamoğlu hem mahkeme başkanıyla hem de jandarmalarla tartıştı. 106'sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Ekrem İmamoğlu hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor. İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ÖNCEKİ DURUŞMALARDA NELER YAŞANDI?

İlk 3 duruşmada hem salona giriş sırasında hem de içeride gerginlik çıktı. Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanıyla, jandarma ile de sanıklar arasında tartışma yaşandı. Duruşmanın ikinci ve üçüncü gününde tutuklu sanıklar bazıları savunmalarını yaptı.

YOLSUZLUK DURUŞMASINDA 4. GÜN

106'sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davasında 4. duruşma başladı. Duruşmanın 4'üncü gününde de sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İşte yolsuzluk davasında yaşanan son gelişmeler...

4. DURUŞMADA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Duruşmanın dördüncü günü de gergin başladı. Mübaşir izleyici sıralarında oturan aileleri fotoğraf çektikleri için uyardı. Uyarının ardından Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu araya girerek, “Her sabah gerginlik çıkarıyorsunuz. Sizin aileniz çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Nasıl insanlarsınız siz. Bana emir veremezsiniz. Kiminle uğraştıklarını bilecekler. Bir tanesi suçsuz yere gitsin yatsın bakalım içeride bir gün yatabiliyor musunuz? Bu insanların bir yıldır sevdikleri içeride. Bu günler geçer geçer bu günler" diye konuştu.

MAHMUT TANAL BARİYERİN KELEPÇESİNİ KESTİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal elindeki penseyle izleyiciler için ayrılan alanda bulunan bariyerin kelepçesini kesti ve bariyeri açtı. Tanal daha sonrasında, “İzleyicilerden ayakta kalanlar bu kısma gelsin" diye seslendi.

https://x.com/tgrthabertv/status/2031975505683976243

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma Rüşvet (12 kez) Suç gelirlerinin aklanması (7 kez) Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez) Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez) Suç delillerini gizleme (2 kez) Haberleşmenin engellenmesi Kamu malına zarar verme Rüşvet alma (47 kez) Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma İrtikap (9 kez) İhaleye fesat karıştırma (70 kez) Çevrenin kasten kirletilmesi Vergi Usul Kanunu'na muhalefet Orman Kanunu'na Muhalefet Maden Kanunu'na muhalefet

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.