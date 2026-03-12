İBB yolsuzluk davasında 4. gün! Tüm Türkiye'nin takip ettiği duruşmada yaşanan son gelişmeler

Kategoriler
Tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği İBB yolsuzluk davasının dördüncü duruşması bugün görülüyor. Mahkeme salonunda yaşanan tartışmalar duruşmalara damga vurdu. Ekrem İmamoğlu duruşmalar başlamadan önce hem mahkeme başkanıyla hem de jandarmalarla tartışmaya girdi.
İlk 3 duruşmada hem salona giriş sırasında hem de içeride gerginlik çıktı. Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanıyla, jandarma ile de sanıklar arasında tartışma yaşandı. Duruşmanın ikinci ve üçüncü gününde tutuklu sanıklar bazıları savunmalarını yaptı.
106'sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davasında 4. duruşma başladı. Duruşmanın 4'üncü gününde de sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.
İşte yolsuzluk davasında yaşanan son gelişmeler...
Duruşmanın dördüncü günü de gergin başladı. Mübaşir izleyici sıralarında oturan aileleri fotoğraf çektikleri için uyardı. Uyarının ardından Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu araya girerek, “Her sabah gerginlik çıkarıyorsunuz. Sizin aileniz çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Nasıl insanlarsınız siz. Bana emir veremezsiniz. Kiminle uğraştıklarını bilecekler. Bir tanesi suçsuz yere gitsin yatsın bakalım içeride bir gün yatabiliyor musunuz? Bu insanların bir yıldır sevdikleri içeride. Bu günler geçer geçer bu günler" diye konuştu.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal elindeki penseyle izleyiciler için ayrılan alanda bulunan bariyerin kelepçesini kesti ve bariyeri açtı. Tanal daha sonrasında, “İzleyicilerden ayakta kalanlar bu kısma gelsin" diye seslendi.
Öte yandan yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.