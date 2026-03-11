Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını paylaşan sosyal medya hesabına soruşturma

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı sosyal medya hesabıyla ilgili harekete geçti.
"@CAOIletisim" kullanıcı adlı hesapla ilgili başsavcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları çerçevesinde soruşturma başlatıldığını bildirdi.