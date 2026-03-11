Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını paylaşan sosyal medya hesabına soruşturma

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında baş şüpheli olarak yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin görevden alınan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını paylaşan sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını paylaşan sosyal medya hesabına soruşturma
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
22:00
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
22:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan 'nun açıklamalarının paylaşıldığı hesabıyla ilgili harekete geçti.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMA İDDİASI

"@CAOIletisim" kullanıcı adlı hesapla ilgili başsavcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları çerçevesinde soruşturma başlatıldığını bildirdi.

TGRT Haber
