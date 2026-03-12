Balık tutmak için denize açılmışlardı: Baba-oğul ölümden döndü

Altıntaş Mahallesi Altıntaş köyü açıklarında, 68 yaşındaki Salih Şen ile 43 yaşındaki oğlu Semih Şen balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Bir süre sonra kayık henüz belirlenemeyen bir nedenle kayık su almaya başlarken, kısa sürede batma tehlikesi yaşayan baba-oğul denize düştü.

SU YUTAN BABA FENALAŞTI

Oğul Semih Şen, yüzerek babası Salih Şen'i sahile kadar getirmeyi başarırken, bu sırada su yuttuğu öğrenilen baba fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde yaptıktan sonra Salih Şen'i Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.