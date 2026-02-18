Sürekli göle dönen sokakta balık tuttu!

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'nde yol sorunu devam ediyor. Halen çözüm üretilmeyen bölgede bulunan hem esnaf hem de vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Özellikle yağış sonrası yollar adeta göle ve bataklığa dönüyor.

İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLDU

Çözümsüz kalan sorun, sanayi sitesinin 89'uncu bloğundaki bir grup esnafın mizah konusu oldu. Çevre esnafından Erman Rat, yolda oluşan büyük bir su birikintisinin başına geçip olta ile balık tutuyormuş gibi kameraya poz verdi.