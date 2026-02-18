Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

‘Dur’ ihtarına uymadı, polisten kaçtı! Direksiyondan çocuk çıktı

Karaman'da bir otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir minibüse çarparak duran aracın sürücüsü 14 yaşında bir çocuk çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
‘Dur’ ihtarına uymadı, polisten kaçtı! Direksiyondan çocuk çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 11:33

Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi üzerinde devriye gezen ekibinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından araç, seyir halindeki Refik A. idaresindeki minibüse çarptı. sonrası yakalanan araçtan yaşları küçük 4 çocuk inerken, polisin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki A.T.Y. ile 14 yaşındaki Y.E.C.'nin sürücü değişikliği yaptığını belirledi. İlk etapta kimin sürücü olduğunu söylemeyen çocuklar polisin kamera incelemesi yapacağını söylemesi üzerine Y.E.C., direksiyonda kendisinin olduğunu söylemek zorunda kaldı.

‘Dur’ ihtarına uymadı, polisten kaçtı! Direksiyondan çocuk çıktı

OTOMOBİL SAHİBİNE 23 BİN 437 LİRA CEZA

Kaza nedeniyle aracı hasar gören minibüs sürücüsü Refik A., "Yolda aracımla gidiyordum. Tak diye bir ses geldi. Ne olduğunu bilemedim" dedi. Çocuklar, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince otomobil sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 23 bin 437 lira idari para cezası uygulandı. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kartal'da sahil yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza
ETİKETLER
#ceza
#kaza
#polis
#kovalamaca
#Çocuk Sürücü
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.