‘Dur’ ihtarına uymadı, polisten kaçtı! Direksiyondan çocuk çıktı

Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından araç, seyir halindeki Refik A. idaresindeki minibüse çarptı. Kaza sonrası yakalanan araçtan yaşları küçük 4 çocuk inerken, polisin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki A.T.Y. ile 14 yaşındaki Y.E.C.'nin sürücü değişikliği yaptığını belirledi. İlk etapta kimin sürücü olduğunu söylemeyen çocuklar polisin kamera incelemesi yapacağını söylemesi üzerine Y.E.C., direksiyonda kendisinin olduğunu söylemek zorunda kaldı.

OTOMOBİL SAHİBİNE 23 BİN 437 LİRA CEZA

Kaza nedeniyle aracı hasar gören minibüs sürücüsü Refik A., "Yolda aracımla gidiyordum. Tak diye bir ses geldi. Ne olduğunu bilemedim" dedi. Çocuklar, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince otomobil sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 23 bin 437 lira idari para cezası uygulandı. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.