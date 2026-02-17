Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Tekirdağ'da sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çorlu Çevre Yolu üzerinde Kemalettin Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ergene yönüne seyreden bir otomobil, iddiaya göre, araç yoğunluğu sebebiyle yavaşladı. Bu sırada kaygan zeminde kontrolden çıkan araçlar kazaya karıştı.

4 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Bölge Trafik ekipleri, kazaya müdahale ederek, trafik güvenliğini aldı.

Bölge Trafik ekiplerinin kontrollerinin ardından araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan kazazede bir sürücü, "Trafik normal akıyordu ve sonra yavaşladı. Aracın bir tanesi durdu. Sonra arkadan gelen ona vurdu. Sonra biz durunca bize vurdular ve kaya kaya gittik" dedi.