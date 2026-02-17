Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Tekirdağ'da Çorlu Çevre Yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 15:38

'da sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çevre Yolu üzerinde Kemalettin Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ergene yönüne seyreden bir otomobil, iddiaya göre, araç yoğunluğu sebebiyle yavaşladı. Bu sırada kaygan zeminde kontrolden çıkan araçlar kazaya karıştı.

Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

4 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken büyük çaplı meydana geldi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Bölge Trafik ekipleri, kazaya müdahale ederek, trafik güvenliğini aldı.

Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Bölge Trafik ekiplerinin kontrollerinin ardından araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kazayla ilgili konuşan kazazede bir sürücü, "Trafik normal akıyordu ve sonra yavaşladı. Aracın bir tanesi durdu. Sonra arkadan gelen ona vurdu. Sonra biz durunca bize vurdular ve kaya kaya gittik" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
"Yenidoğan Çetesi" davasını açan savcı tehdit etmişti! Cezası belli oldu
'CİMER başvuruları çalışanlar üzerinde baskı oluşturuyor' iddiası! DMM'den açıklama geldi
ETİKETLER
#trafik kazası
#tekirdağ
#çorlu
#zincirleme kaza
#Maddi Hasar
#Kemalettin Mahallesi
#Tekirdağ Kazası
#Çorlu Trafik Kazası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.