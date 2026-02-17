Menü Kapat
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

'CİMER başvuruları çalışanlar üzerinde baskı oluşturuyor' iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde "baskı aracı" oluşturduğu ve sistemin "ihbar kültürü" oluşturduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada "CİMER'in, işlevsiz ya da baskı aracı gibi gösterilmesi açık bir manipülasyon amacı taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

'CİMER başvuruları çalışanlar üzerinde baskı oluşturuyor' iddiası! DMM'den açıklama geldi
'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan söz konusu iddialara değinilerek, CİMER'in, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu kurumlarına iletebildiği bir başvuru ve geri bildirim mekanizması olduğu hatırlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

'CİMER başvuruları çalışanlar üzerinde baskı oluşturuyor' iddiası! DMM'den açıklama geldi

DMM, CİMER'in vatandaşların talep ve şikayetlerini ilettiği bir mekanizma olduğunu, başvuruların otomatik olarak yaptırım anlamına gelmediğini ve işlevsiz gösterilmesinin manipülasyon olduğunu açıkladı.
CİMER, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu kurumlarına iletebildiği bir başvuru mekanizmasıdır.
CİMER'e yapılan başvurular otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmez, ilgili kurumlarca mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.
Yalnızca tahmine veya zanna dayalı, somut bilgi içermeyen veya başvuru amacı anlaşılamayan başvurular işleme alınmamaktadır.
DMM, CİMER'i işlevsiz ya da baskı aracı gibi göstermenin manipülasyon amacı taşıdığını belirterek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini rica etti.
Açıklamada, "CİMER'e yapılan her başvuru, otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmemektedir. Başvurular, ilgili kurumlarca mevzuat çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır." bilgisine yer verildi.

5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca "yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar" ile "başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan" başvuruların ise işleme alınmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük katılımcı demokrasi mekanizmalarından birisi olan CİMER'in, işlevsiz ya da baskı aracı gibi gösterilmesi açık bir amacı taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi rica olunur."

