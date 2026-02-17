Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Gazeteci Enver Aysever'in Youtube canlı yayınında yaptığı "Cumhuriyetin ahlakını bozan Menderes’tir ilk başta. Menderes’ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. O yüzden gelin, sağcılarla mücadeleye siz de katılın" açıklaması sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Söz konusu söylemlere ilişkin Başsavcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Enver Aysever ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Aysever’in söylemlerinin, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturduğu, bu nedenle resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"HAKARET ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Sanık Aysever’in savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Aysever’in ifadesinde, "Videodan bir kesit kesilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Bilinçli olarak hedef gösterildim. Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun bazı söylemleri üzerine bu sözleri sarf ettim. Ülkenin sosyolojik yapısı dikkate alındığında, yüzde 70’i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan topluluğa, hakaret etmem mümkün değildir. 30 yıllık gazeteciyim, amacım kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılamak değildir" şeklinde savunma yaptığı aktarıldı.

İDDANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, Aysever’in sarf ettiği sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, sanığın, sol görüşlü vatandaşları, sağ görüşlü vatandaşlara karşı alenen tahrik ettiği ve üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, sanık Enver Aysever hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşına çıkacak.