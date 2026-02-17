Menü Kapat
Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza Müslüman oldu! Başarılı kadın futbolcu duygu dolu anları sosyal medyasından paylaştı

Al Nassr Kadın Futbol Takımı’ndan olan Kathleen Souza, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza, Müslüman olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza Müslüman oldu! Başarılı kadın futbolcu duygu dolu anları sosyal medyasından paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 14:43

Brezilyalı kadın futbolcu Kathleen Souza, Müslüman oldu. Al Nassr Kadın Takımı forma giyen başarılı kadın futbolcu, sosyal medyasından yaptığı duygu dolu anlarla dikkatleri üzerine çekti.

BREZİLYALI FUTBOLCU KATHLEEN SOUZA MÜSLÜMAN OLDU!

Al Nassr Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen Brazilyalı, Kathleen Souza Müslüman oldu. Futbol Takımı kulübün yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla Müslüman olduğunu duyuran Kathleen Souza, magazin gündeminde yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza Müslüman oldu! Başarılı kadın futbolcu duygu dolu anları sosyal medyasından paylaştı

Kulübün sosyal medya paylaşımında, “Kathellen Sousa'nın İslam’ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza Müslüman oldu! Başarılı kadın futbolcu duygu dolu anları sosyal medyasından paylaştı

BAŞARILI KADIN FUTBOLCU DUYGU DOLU ANLARI SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Futbol kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Kathleen Souza, Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Başarılı kadın futbolcu yapmış olduğu duygu dolu paylaşımla yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza Müslüman oldu! Başarılı kadın futbolcu duygu dolu anları sosyal medyasından paylaştı

Al Nassr Kadın Futbol Takımı kulübünün de sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşım kısa süre de yoğun ilgi görerek dikkat çekti. Kathleen Souza için tesiste gerçekleştirilen organizasyonda, takım arkadaşları tarafından aldığı kararla tebrik edildiği görüldü.

Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza Müslüman oldu! Başarılı kadın futbolcu duygu dolu anları sosyal medyasından paylaştı

Paylaşılan görüntüler de duygusal anlar meydana gelirken Kathleen Souza’nın “Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum.” şeklindeki açıklaması sevenlerini mutlu etti.

Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza Müslüman oldu! Başarılı kadın futbolcu duygu dolu anları sosyal medyasından paylaştı

KATHLEEN SOUZA KİMDİR?

Başarılı futbolcu Kathleen Souza, 26 Nisan 1996 yılında dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren futbola merakının olması nedeniyle kariyerinde de bu alanda ilerlemeye başladı. İlk etapta Amerika Birlşik Devletleri’ne atletik bursu için başvurmasının ardından hayatında değişimler meydana gelmiştir.

Brezilyalı futbolcu Kathleen Souza Müslüman oldu! Başarılı kadın futbolcu duygu dolu anları sosyal medyasından paylaştı

Monroe Koleji'nde geçirdiği yıllarının ardından futbol takımlarında oynamaya başlayan Kathleen Souza, 2019 yılında Brezilya’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda gösterdiği başarıyla adını geniş kitlelerce duyurmayı başarmıştır. Şimdilerde Real Madrid Takımın’dan ayrılıp Al Nassr Kadın Futbol Takımı’na katılan Souza, başarılı kariyeriyle futbolseverlerin dikkatini çekiyor.

