Ekran kartı fiyatları adeta uçtu! Oyuncuların hevesi kursağında kaldı

Küresel pazardaki ekran kartı fiyatları masaya yatırıldı. TechSpot'un Şubat 2026 verilerine dayanan araştırma sonuçlarına göre, özellikle NVIDIA cephesinde ciddi artışlar yaşandı. Kasım 2025 ile Şubat 2026 dönemlerini kapsayan çalışma, ortalama piyasa fiyatlarını değil o an ülkelerde bulunan en ucuz listelemeleri temel alıyor.

GeForce modellerindeki tedarik sorununun artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığı belirtildi. NVIDIA, RTX 5070 Ti üretiminin yavaşlatıldığı iddialarını reddetse de fiyat grafiği daralan stoklarla doğru orantılı bir seyir izliyor.

TechSpot'un yayınladığı tablolara göre, RTX 5070 Ti modeli kasım ayına kıyasla ortalama yüzde 25 oranında zamlandı. Pazara bağlı olarak bu artışın yüzde 15 ila yüzde 40 arasında değiştiği görülüyor. Benzer şekilde RTX 5080 modelinde de büyük fiyat artışları görüldü. İki kart arasındaki fiyat makasının ise birçok bölgede kapandığı dikkatlerden kaçmadı.

ZAMMIN ŞAMPİYONU: RTX 5090

Veri setindeki en çarpıcı artış ise RTX 5090 modelinde yaşandı. Amiral gemisi kartın kasımdan şubata kadar yüzde 32 oranında değer kazandığı rakamlara yansıdı. Bazı bölgelerde ise artışlar çok daha dramatik seviyelerde. Hindistan'da yüzde 54, Polonya'da yüzde 50 ve ABD'de yüzde 40'lık artışlar kaydedildi.

Lansman döneminde zaten yüksek bir etiketle piyasaya sürülen kart, yaşanan son gelişmelerle birlikte serinin geri kalanından tamamen ayrışmış durumda.

AMD VE INTEL TARAFINDA SULAR DAHA DURGUN

Rakiplerine kıyasla AMD ve Intel cephesindeki sonuçlar daha kontrollü görünüyor. Ancak bu markalar da genel pazar değişiminden nasibini almış durumda. TechSpot, AMD'nin RX 9070 serisinin aynı dönemde ortalama yüzde 7'lik bir artış yaşadığını, çoğu bölgede ise artışın tek haneli rakamlarda kaldığını belirtiyor.

Intel'in Arc serisi fiyatlandırması ise daha az değişkenlik gösterdi. Hatta Arc B570 modelinin bazı ülkelerde fiyatının düştüğü bilgisi yer alıyor. Büyük resme bakıldığında ise incelenen 14 GPU'nun tamamının yukarı yönlü bir ivme kazandığı görülüyor. Pazar genelindeki ortalama artışın üç ay içinde yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğu yerlerde bile küresel taban fiyatın kasım ayına göre yükseldiği ifade ediliyor.