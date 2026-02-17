Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ekran kartı fiyatları adeta uçtu! Oyuncuların hevesi kursağında kaldı

Ekran kartı fiyatları son aylarda fırlamış durumda. Araştırmalara göre, özellikle NVIDIA RTX 5090 ve 5070 Ti modelleri son üç ayda yüzde 50'ye varan ciddi fiyat artışları gördü. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 14:35

Küresel pazardaki ekran kartı fiyatları masaya yatırıldı. TechSpot'un Şubat 2026 verilerine dayanan araştırma sonuçlarına göre, özellikle cephesinde ciddi artışlar yaşandı. Kasım 2025 ile Şubat 2026 dönemlerini kapsayan çalışma, ortalama piyasa fiyatlarını değil o an ülkelerde bulunan en ucuz listelemeleri temel alıyor.

GeForce modellerindeki tedarik sorununun artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığı belirtildi. NVIDIA, RTX 5070 Ti üretiminin yavaşlatıldığı iddialarını reddetse de fiyat grafiği daralan stoklarla doğru orantılı bir seyir izliyor.

TechSpot'un yayınladığı tablolara göre, RTX 5070 Ti modeli kasım ayına kıyasla ortalama yüzde 25 oranında zamlandı. Pazara bağlı olarak bu artışın yüzde 15 ila yüzde 40 arasında değiştiği görülüyor. Benzer şekilde RTX 5080 modelinde de büyük fiyat artışları görüldü. İki kart arasındaki fiyat makasının ise birçok bölgede kapandığı dikkatlerden kaçmadı.

Ekran kartı fiyatları adeta uçtu! Oyuncuların hevesi kursağında kaldı

ZAMMIN ŞAMPİYONU: RTX 5090

Veri setindeki en çarpıcı artış ise RTX 5090 modelinde yaşandı. Amiral gemisi kartın kasımdan şubata kadar yüzde 32 oranında değer kazandığı rakamlara yansıdı. Bazı bölgelerde ise artışlar çok daha dramatik seviyelerde. Hindistan'da yüzde 54, Polonya'da yüzde 50 ve ABD'de yüzde 40'lık artışlar kaydedildi.

Lansman döneminde zaten yüksek bir etiketle piyasaya sürülen kart, yaşanan son gelişmelerle birlikte serinin geri kalanından tamamen ayrışmış durumda.

AMD VE INTEL TARAFINDA SULAR DAHA DURGUN

Rakiplerine kıyasla ve Intel cephesindeki sonuçlar daha kontrollü görünüyor. Ancak bu markalar da genel pazar değişiminden nasibini almış durumda. TechSpot, AMD'nin RX 9070 serisinin aynı dönemde ortalama yüzde 7'lik bir artış yaşadığını, çoğu bölgede ise artışın tek haneli rakamlarda kaldığını belirtiyor.

Intel'in Arc serisi fiyatlandırması ise daha az değişkenlik gösterdi. Hatta Arc B570 modelinin bazı ülkelerde fiyatının düştüğü bilgisi yer alıyor. Büyük resme bakıldığında ise incelenen 14 'nun tamamının yukarı yönlü bir ivme kazandığı görülüyor. Pazar genelindeki ortalama artışın üç ay içinde yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğu yerlerde bile küresel taban fiyatın kasım ayına göre yükseldiği ifade ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meta, siz öldükten sonra hesabınızı yönetmesi için yapay zeka patenti aldı
ETİKETLER
#nvıdıa
#amd
#gpu
#Intel Tabanlı Mac
#Ekran Kartı Fiyatları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.