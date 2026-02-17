Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Meta, siz öldükten sonra hesabınızı yönetmesi için yapay zeka patenti aldı

Meta, kullanıcıların ölümü veya platformdan uzak kalması durumunda onların yerine geçerek paylaşım yapabilecek bir yapay zeka patentini aldı. Patent, kişinin geçmiş verilerini kullanarak dijital bir kopyasını oluşturuyor ve arkadaşlarına mesaj atıp görüntülü / sesli arama bile yapabiliyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.02.2026
13:53
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
13:53

devi , kullanıcıların vefat etmesi veya platforma ara vermesi halinde onların yerine geçerek yorum yapıp mesaj atabilecek bir "dijital ikiz" teknolojisinin patentini aldı. Business Insider'ın haberine göre, söz konusu teknoloji, bir kullanıcının sosyal medya etkinliğini taklit etmek amacıyla geliştirilen büyük dil modellerine (LLM) dayanıyor.

Meta, siz öldükten sonra hesabınızı yönetmesi için yapay zeka patenti aldı

0:00 97
HABERİN ÖZETİ

Meta, siz öldükten sonra hesabınızı yönetmesi için yapay zeka patenti aldı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya devi Meta, kullanıcıların vefatı veya platforma ara vermesi durumunda onların yerine geçerek yorum yapıp mesaj atabilen bir "dijital ikiz" teknolojisinin patentini aldı ancak şirket, bu teknolojiyi hayata geçirme planları olmadığını belirtti.
Meta, kullanıcıların sosyal medya etkinliğini taklit edebilen bir "dijital ikiz" teknolojisinin patentini aldı.
Bu teknoloji, kullanıcının geçmişteki paylaşımları, yorumları ve etkileşimleri üzerinden eğitilen büyük dil modellerine (LLM) dayanıyor.
Dijital ikiz, kullanıcının ölümünden sonra veya platforma ara verdiğinde yorum yapabilir, mesajlara cevap verebilir ve hatta görüntülü/sesli aramalar yapabilir.
Patent, sistemin ölen kullanıcıların boşluğunu doldurabileceğini veya içerik üreticilerinin hesaplarını aktif tutabileceğini öngörüyor.
Meta sözcüsü, patentin alınmasının teknolojinin hayata geçirileceği anlamına gelmediğini ve bu örnekle ilerleme planları olmadığını açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

SİZİN YERİNİZE ARKADAŞLARINIZA MESAJ ATIP GÖRÜNTÜLÜ KONUŞABİLECEK

Sistem geçmişteki paylaşımlarınızı, yorumlarınızı, beğenilerinizi ve diğer etkileşimlerinizi analiz ederek "tamamen size özgü" verilerle eğitiliyor. Siz öldükten sonra ortaya çıkan destekli dijital kopyanız, sizin gibi davranarak başkalarının içeriklerine yorum yapabiliyor ve mesajlara cevap verebiliyor. Hatta patentte, modelin görüntülü veya sesli aramalar bile yapabileceği belirtiliyor.

dosyalarında, bir kişinin ölmesi durumunda takipçilerinin yaşayacağı etkinin çok daha "şiddetli ve kalıcı" olacağı geliştirilen sistemin ise oluşan boşluğu doldurabileceği ifade edildi. Sosyal medyadan geçimini sağlayan içerik üreticileri için de özelliğin, "dijital detoks" dönemlerinde hesaplarını aktif tutmalarına yarayacağı öngörülüyor.

META’DAN AÇIKLAMA: "PLANIMIZ YOK"

Konuyla ilgili Business Insider'a konuşan bir Meta sözcüsü, patentin alınmasının teknolojinin hayata geçirileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Yetkili, "Buradaki örnekle ilerlemek gibi bir planımız yok" diyerek, patentlerin genellikle sadece kavramları açıklamak amacıyla dosyalandığını belirtti.

