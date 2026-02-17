Meta, siz öldükten sonra hesabınızı yönetmesi için yapay zeka patenti aldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal medya devi Meta, kullanıcıların vefat etmesi veya platforma ara vermesi halinde onların yerine geçerek yorum yapıp mesaj atabilecek bir "dijital ikiz" teknolojisinin patentini aldı. Business Insider'ın haberine göre, söz konusu teknoloji, bir kullanıcının sosyal medya etkinliğini taklit etmek amacıyla geliştirilen büyük dil modellerine (LLM) dayanıyor.
Sistem geçmişteki paylaşımlarınızı, yorumlarınızı, beğenilerinizi ve diğer etkileşimlerinizi analiz ederek "tamamen size özgü" verilerle eğitiliyor. Siz öldükten sonra ortaya çıkan yapay zeka destekli dijital kopyanız, sizin gibi davranarak başkalarının içeriklerine yorum yapabiliyor ve mesajlara cevap verebiliyor. Hatta patentte, modelin görüntülü veya sesli aramalar bile yapabileceği belirtiliyor.
Patent dosyalarında, bir kişinin ölmesi durumunda takipçilerinin yaşayacağı etkinin çok daha "şiddetli ve kalıcı" olacağı geliştirilen sistemin ise oluşan boşluğu doldurabileceği ifade edildi. Sosyal medyadan geçimini sağlayan içerik üreticileri için de özelliğin, "dijital detoks" dönemlerinde hesaplarını aktif tutmalarına yarayacağı öngörülüyor.
Konuyla ilgili Business Insider'a konuşan bir Meta sözcüsü, patentin alınmasının teknolojinin hayata geçirileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Yetkili, "Buradaki örnekle ilerlemek gibi bir planımız yok" diyerek, patentlerin genellikle sadece kavramları açıklamak amacıyla dosyalandığını belirtti.