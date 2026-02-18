Kartal'da sahil yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Sabah saat 05.05 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, süratle gelen hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada trafik lambası yerinden sökülerek yola devrilirken, her iki araçta da büyük hasar oluştu.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.