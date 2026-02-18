Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Kartal'da sahil yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Kartal sahil yolunda süratle gelen hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı. Sabaha karşı yaşanan kazada 4 kişi yaralandı

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
07:58
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
07:58

Sabah saat 05.05 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, süratle gelen park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada trafik lambası yerinden sökülerek yola devrilirken, her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Kartal'da sahil yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal'da sahil yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
