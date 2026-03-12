Kategoriler
ORTA DOĞU FELAKETİ YAŞIYOR! ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞININ 13. GÜNÜNDE SON DURUM
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarını tüm şiddetiyle sürdürüyor. Saldırılarda öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney yerine Tahran yönetimi yeni liderini seçti. Eski liderin oğlu olan Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri oldu.
ABD Başkanı Donald Trump yaşanan son gelişmelerin ışığında iran'a tehditler savurdu. Öte yandan İran ve İsrail'in karşılıklı füzeleşmeleri devam ederken, Orta Doğu'daki bazı ülkelerde İran'ın füzelerinin hedefi oldu. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesi İHA ve füzelerle felaketi yaşadı.
Trump ise savaşa dair yine çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti. İlk olarak savaşın büyük ölçüde sona erdiğini ifade eden ABD lideri ardından ''İran yenilene kadar durmayacağız'' dedi.
TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT!
Trump, Air Force One uçağından indiği sırada pistte gazetecilere İran savaşını değerlendirdi. Bölgedeki son durumu anlatan Trump sık sık İran'a gözdağı verdi. İran'ın neredeyse "yolun sonuna" geldiğini söyleyen Trump, "Bu, bunu hemen bitireceğimiz anlamına gelmez ama durumları öyle." dedi. İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve kontrol sistemleri olmadığını öne süren Trump, ülkede "serbest şekilde hareket ettiklerini" iddia etti. Trump, boğazları yakından izleyeceklerini belirterek, "Boğazlar çok iyi durumda. (İran'ın) Tüm gemilerini batırdık. Bazı füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız." diye konuştu.
Trump, Tahran'ın bazı bölgelerini ve diğer yerleri de vurabileceklerini belirterek, bunu yaparlarsa İranlıların ülkelerini yeniden inşa etmelerinin neredeyse imkansız hale geleceğini, ABD'nin bunu istemediğini söyledi.
Bir saat içinde İran'ın elektrik kapasitesini yok edebileceklerini ve İran'ın bunu yeniden inşa etmesinin 25 yıl süreceğini iddia eden Trump, "Bu yüzden ideal olarak bunu yapmayacağız." dedi.
BAE AÇIKLARINDA BİR GEMİYE SALDIRI
ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların deniz trafiği üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Cebel Ali limanının yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde seyreden bir konteyner gemisine şüpheli bir saldırı düzenlendiğini teyit etti. İsabet eden yabancı cismin yangına yol açtığı olayda, personel güvenliğinin sağlandığı ancak gece şartları sebebiyle gemideki fiziksel hasarın boyutunun saptanamadığı aktarıldı.
ABD BAŞKANI TRUMP: "İRAN’IN ELEKTRİK KAPASİTESİNİ İMHA EDEBİLİRİZ "
ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky’deki temaslarının ardından Washington’a dönüş yaparken, Maryland’daki Joint Base Andrews havalimanında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, "Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz. İdeal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek isteriz. Başka bir deyişle, ülke inşa edebilecek birini. Bir şey daha var. Tahran’ın bazı bölgelerini ve başka yerleri vurabiliriz. Eğer bunu yaparsak, ülkelerini yeniden inşa etmeleri neredeyse imkansız hale gelir. Fakat bunu yapmak istemiyoruz. Ama elektrik altyapılarını vurabiliriz. İran’ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer. Bu yüzden, ideal olarak bunu yapmayacağız" dedi.
DUBAİ’DE SİVİL BİR BİNAYA İSABET EDEN İHA YANGINA YOL AÇTI
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları devam ederken, bu kez BAE’nin Dubai kentindeki sivil bir bina hedef oldu. Dubai Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, Creek Harbour bölgesindeki bir binaya İHA isabet etmesi sonucunda binada yangın çıktığı bildirildi. Çok geçmeden yangına müdahale edildiği ve binadakilerin tahliye edildiği aktarılırken, alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırı nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.
İRAN'IN ATTIĞI FÜZELER RAMALLAH SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi. Kent genelinde sirenler çalarken, İsrail hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.
https://i.tgrthaber.com/videos/2026/3/12/orta-doguda-tas-ustunde-tas-kalmadi-abd-israil-ira_202603120309.mp4
KATAR: İRAN'DAN 9 BALİSTİK FÜZE ATILDI
Katar’dan İran’ın son saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çarşamba günü boyunca İran’dan 9 balistik füze ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı belirtilerek, "Tüm İHA’lar ve 8 balistik füze başarılı şekilde önlenmiş, 1 balistik füze ise ıssız bir bölgeye düşmüştür" denildi. Önleme operasyonları sırasında hasar meydana gelip gelmediğine dair bilgi paylaşılmadı.
"ÇALIŞANLARLA DOLU BANKA BOMBALANDI"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ulusal altyapısının saldırı altında olduğunu söyledi. Son olarak ülkenin en eski bankasının bir şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını aktaran Arakçi, "Buradakiler, İran yeni yılı öncesinde İranlıların sofralarında yemek olmasını sağlamak için çalışıyorlardı" dedi. Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.