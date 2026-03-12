Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Dinlenmek için dışarı çıktı, çuvalın üzerinde kalp krizi geçirdi

Antalya'nın ilçesinde 51 yaşındaki Mustafa Çelik, çalıştığı fırında dinlenmek için dışarı çıkıp elindeki çay bardağıyla bir çuvalın üzerine oturdu. Çelik dakikalar sonra bir anda yere yığıldı. 51 yaşındaki adamın geçirdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çelik'in kurtarılamadığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Dinlenmek için dışarı çıktı, çuvalın üzerinde kalp krizi geçirdi

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 51 yaşındaki Mustafa Çelik, çalıştığı fırında dinlenirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
51 yaşındaki Mustafa Çelik, Manavgat'ta bir fırında çalışıyordu.
Çay molasında aniden yere yığılarak kalp krizi geçirdi.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Dur' ihtarına uymadı, bahanesi de kurtarmadı! Peş peşe ceza yedi
Savrulan aracın tırın altına girdiği anlar kamerada! Pestil gibi ezilen otomobilden sağ kurtuldu
Uyanık sürücüleri drone yakaladı! Kaynak yapan cezayı yedi
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.