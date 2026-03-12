Dinlenmek için dışarı çıktı, çuvalın üzerinde kalp krizi geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 51 yaşındaki Mustafa Çelik, çalıştığı fırında dinlenmek için dışarı çıkıp elindeki çay bardağıyla bir çuvalın üzerine oturdu. Çelik dakikalar sonra bir anda yere yığıldı. 51 yaşındaki adamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çelik'in kurtarılamadığı öğrenildi.

Özetle