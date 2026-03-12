'Dur' ihtarına uymadı, bahanesi de kurtarmadı! Peş peşe ceza yedi

Burdur'da polis ekiplerince rutin denetimlerinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Uygulama noktasından kaçmadığını savunan sürücü, "Yanda araçlar vardı ben de yanaşamadım, kaçmaya çalışmadım" dedi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken 200 bin lira idari para cezası uygulandı, aracı ise 2 ay trafikten men edildi.