 | Hüseyin Bahcivan

Faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi? TCMB faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacağı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün 2026 Mart ayı politika faizi açıklanacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlere göre TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Vatandaşlar tarafından faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 10:32

Ekonomi dünyasının gözü bugün tarafından açıklanacak olan 2026 Mart ayı faiz kararına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından Mart 2026 politika faizi açıklanacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit tutması bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketinin açıklanmasının ardından faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi sorusu hem yerel hem de küresel dinamiklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Faizin sabit kalması durumunda TL'de ekstra bir güçlenme olmazken, TL'ye ek bir destek gelmez. Dolar/TL yukarı gitmeye daha açık olur. Dolar/TL yükselirse gram artabilir. Faizin sabit kalması durumunda altın fiyatlarında çok keskin bir hareket beklenmez.

Faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi? TCMB faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacağı belli oldu

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi yüzde 30 seviyesinde oldu.

