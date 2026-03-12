Faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi? TCMB faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacağı belli oldu

Ekonomi dünyasının gözü bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan 2026 Mart ayı faiz kararına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından Mart 2026 politika faizi açıklanacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit tutması bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketinin açıklanmasının ardından faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Faiz sabit kalırsa altın düşer mi, yükselir mi sorusu hem yerel hem de küresel dinamiklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Faizin sabit kalması durumunda TL'de ekstra bir güçlenme olmazken, TL'ye ek bir destek gelmez. Dolar/TL yukarı gitmeye daha açık olur. Dolar/TL yükselirse gram altın fiyatları artabilir. Faizin sabit kalması durumunda altın fiyatlarında çok keskin bir hareket beklenmez.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi yüzde 30 seviyesinde oldu.