Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dilan Polat ve Engin Polat'ın dillere destan kırmızı aracı satışta: Fiyatı 38,5 Milyon TL!

Kara para aklama davasıyla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur kırmızı aracının satışa çıktığı tahmin ediliyor. Kara para aklama davalarında el konulan araç bugün Polat çifti tarafından 38,5 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dilan Polat ve Engin Polat'ın dillere destan kırmızı aracı satışta: Fiyatı 38,5 Milyon TL!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 10:37

Kara para aklama davalarında tutuklanan ve araçlarına el konuşan ve serbest bırakıldıktan sonra araçlarını da geri aldı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden çift son olarak ise çok konuşulan kırmızı araçlarını satışa çıkarmasıyla konuşuldu.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN MEŞHUR KIRMIZI ARACI SATIŞTA

Kara para aklama davasında aylarca hapis yatan Polat Çifti, 2023 yılındaki otoparka çekilen ve ardından geri alınan meşhur lüks araçlarını satışa çıkardı. İddialara göre Engin Polat, aracı dikkat çekici bir bedelle satışa sundu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın dillere destan kırmızı aracı satışta: Fiyatı 38,5 Milyon TL!

Sosyal medyada hızla yayılan ilan görüntülerine göre, Polat ailesinin kırmızı aracı, 38 milyon 500 bin TL fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. İlanın bizzat Engin Polat tarafından verildiği tahmin ediliyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın dillere destan kırmızı aracı satışta: Fiyatı 38,5 Milyon TL!

DİLAN POLAT: TİKSİNTİ GELDİ BANA

Araçlarını satışa çıkardıklarına dair haberler sonrası Dilan Polat, "Gerçekten ben ilgilenmiyorum. Hiçbir şeyin önemi yok. Sağlık, mutluluk, huzur istiyorum. Bunlara takılmıyorum. Gözümde olanı bile gözüm görmüyor. Öyle evmiş, arabaymış, yatmış, katmış; umurumda değil. Hiç ‘Şuna bineyim’ demezsin. Bayadır tiksinti geldi bana." dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın dillere destan kırmızı aracı satışta: Fiyatı 38,5 Milyon TL!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mahmut Orhan'ın kazancı gündemde! Sadece arabasının değeri 50 milyon TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Semicenk son sağlık durumunu paylaştı! Kafasına 7 dikiş atılmıştı
ETİKETLER
#dilan polat
#engin polat
#Kara Para Aklama Davası
#Lüks Araç Satışı
#Kırmızı Araba
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.