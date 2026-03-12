Dilan Polat ve Engin Polat'ın dillere destan kırmızı aracı satışta: Fiyatı 38,5 Milyon TL!

Kara para aklama davalarında tutuklanan ve araçlarına el konuşan Dilan Polat ve Engin Polat serbest bırakıldıktan sonra araçlarını da geri aldı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden çift son olarak ise çok konuşulan kırmızı araçlarını satışa çıkarmasıyla konuşuldu.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN MEŞHUR KIRMIZI ARACI SATIŞTA

Kara para aklama davasında aylarca hapis yatan Polat Çifti, 2023 yılındaki otoparka çekilen ve ardından geri alınan meşhur lüks araçlarını satışa çıkardı. İddialara göre Engin Polat, aracı dikkat çekici bir bedelle satışa sundu.

Sosyal medyada hızla yayılan ilan görüntülerine göre, Polat ailesinin kırmızı aracı, 38 milyon 500 bin TL fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. İlanın bizzat Engin Polat tarafından verildiği tahmin ediliyor.

DİLAN POLAT: TİKSİNTİ GELDİ BANA

Araçlarını satışa çıkardıklarına dair haberler sonrası Dilan Polat, "Gerçekten ben ilgilenmiyorum. Hiçbir şeyin önemi yok. Sağlık, mutluluk, huzur istiyorum. Bunlara takılmıyorum. Gözümde olanı bile gözüm görmüyor. Öyle evmiş, arabaymış, yatmış, katmış; umurumda değil. Hiç ‘Şuna bineyim’ demezsin. Bayadır tiksinti geldi bana." dedi.