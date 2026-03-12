Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Editor
 Dilek Ulusan

Mahmut Orhan'ın kazancı gündemde! Sadece arabasının değeri 50 milyon TL

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez müzikleriyle değil sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Kapısının önünde bekleyen lüks arabasını paylaşan Orhan'ın aracının değerinin 4050 milyon TL arasında olduğu öğrenildi.

Mahmut Orhan'ın kazancı gündemde! Sadece arabasının değeri 50 milyon TL
Haber Merkezi
12.03.2026
12.03.2026
Elektronik müzik dünyasının en başarılı Türk isimlerinden biri olan Mahmut Orhan, her paylaşımıyla konuşulmaya devam ediyor. Global başarıyla adını uluslararası sahnelere yazdırmayı başardı.

Mahmut Orhan'ın kazancı gündemde! Sadece arabasının değeri 50 milyon TL

Elektronik müzik dünyasının başarılı Türk isimlerinden Mahmut Orhan, son paylaşımıyla milyonlarca değerindeki aracıyla dikkat çekti.
Mahmut Orhan, özellikle 'Feel', 'Save Me' ve “6 Days” gibi parçalarıyla dünya çapında tanınan bir DJ ve prodüktördür.
Ünlü DJ, yılın yarısını Türkiye'de, yarısını ise ABD'de geçirmektedir.
Geçtiğimiz haftalarda Daria Iakubchik ile aşkını ilan eden Orhan, bu sefer sosyal medya hesabından paylaştığı ve değeri 40 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen süper spor otomobiliyle gündeme geldi.
Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993 Bursa doğumludur ve DJ'lik hayatına 16 yaşında başlamıştır.
Çalışmaları deep house, indie dance ve nu disco üzerine olan Orhan, müzik sektörüne ilk adımını 2011'de atmış ve 2012'de çeşitli parçalar yayımlamıştır.
MAHMUT ORHAN KAZANCIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle '“Feel”, 'Save Me' ve “6 Days” gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinlenmeye ulaşan DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, yılın yarısını Türkiye'de yarısını ise ABD'de geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Daria Iakubchik ile aşkını ilan eden ünlü isim bu sefer ise aracıyla gündemdeki yerini aldı.

Mahmut Orhan'ın kazancı gündemde! Sadece arabasının değeri 50 milyon TL

MAHMUT ORHAN'IN ARACININ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü DJ, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından kapısının önünde bekleyen aracını paylaştı. Paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, gözler Orhan’ın süper spor otomobiller arasında yer alan ve fiyatı oldukça yüksek olan aracına çevrildi. Dünya genelinde yaklaşık 300-350 bin dolar seviyelerinde başlayan bu aracın değeri, Türkiye’de vergiler ve ithalat maliyetleriyle birlikte yaklaşık 40 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişebiliyor.

Mahmut Orhan'ın kazancı gündemde! Sadece arabasının değeri 50 milyon TL

MAHMUT ORHAN KAÇ YAŞINDA?

11 Ocak 1993 Bursa doğumlu Mahmut Orhan, Türk DJ ve prodüktör. DJ'lik hayatına 16 yaşındayken başladı. Çalışmaları deep house, indie dance ve nu disco üzerine olan Orhan, müzik sektörüne ilk adımını 2011'de attı. 2012'de "Little Buddha 5", "Fringe", "Siddharta Dubai" ve "Céiron" parçalarını yayımladı.

Mahmut Orhan'ın kazancı gündemde! Sadece arabasının değeri 50 milyon TL
