Bugün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'den yeni haber! Enfeksiyon değerleri düşmedi

Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar dizileriyle sevilen Zafer Ergin'in beynine pıhtı attığı için hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in kontrol amaçlı hastanede tedavi altında tutulduğunu belirtti. Bugün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'in tedavisine devam edildiği öğrenildi.

BİNNAZ ERGİN: ÇARŞAMBA SETE GİDECEK

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı ve hastanede kontrol amaçlı tutulduğu öğrenildi. Eşi Binnaz Ergin, sosyal medyadan, "Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.” dedi.

Zafer Ergin’in doktoru Serdar Dağ ünlü sanatçının fotoğrafını paylaşarak son sağlık durumundan bahsetti. Dağ, paylaşımına "Zafer ağabeyimiz gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok." notunu düştü.

ZAFER ERGİN'İN ENFEKSİYON DEĞERLERİ HENÜZ DÜŞMEDİ

Zafer Ergin’in hastanedeki tedavisi bugün de sürüyor. 83 yaşındaki oyuncunun enfeksiyon değerlerinin henüz düşmediği öğrenildi.