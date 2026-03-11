Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Bugün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'den yeni haber! Enfeksiyon değerleri düşmedi

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. Eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve "Çarşamba sete gidecek.” dedi. Zafer Ergin tedavisinin bugün de devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 17:11

Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar dizileriyle sevilen 'in beynine pıhtı attığı için hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in kontrol amaçlı hastanede tedavi altında tutulduğunu belirtti. Bugün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'in tedavisine devam edildiği öğrenildi.

BİNNAZ ERGİN: ÇARŞAMBA SETE GİDECEK

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının değerlerinin yüksek çıktığı ve hastanede kontrol amaçlı tutulduğu öğrenildi. Eşi Binnaz Ergin, sosyal medyadan, "Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.” dedi.

Bugün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'den yeni haber! Enfeksiyon değerleri düşmedi

Zafer Ergin’in doktoru Serdar Dağ ünlü sanatçının fotoğrafını paylaşarak son sağlık durumundan bahsetti. Dağ, paylaşımına "Zafer ağabeyimiz gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok." notunu düştü.

Bugün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'den yeni haber! Enfeksiyon değerleri düşmedi

ZAFER ERGİN'İN ENFEKSİYON DEĞERLERİ HENÜZ DÜŞMEDİ

Zafer Ergin’in hastanedeki tedavisi bugün de sürüyor. 83 yaşındaki oyuncunun enfeksiyon değerlerinin henüz düşmediği öğrenildi.

Bugün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'den yeni haber! Enfeksiyon değerleri düşmedi
