Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Şehnaz Dilan'dan yıllar sonra gelen itiraf: İbrahim Tatlıses hayatımı kurtardı

Yoksul ve Umut Sokağı gibi birçok Yeşilçam filmde rol alan Şehnaz Dilan, oğlu lösemi tedavisi görürken yaşadığı zorlu süreçten İbrahim Tatlıses sayesinde kurtulduğunu anlattı. Dilan, İbrahim Tatlıses'in 'Hızır gibi' yetişerek hayatını kurtardığını itiraf etti.

Şehnaz Dilan'dan yıllar sonra gelen itiraf: İbrahim Tatlıses hayatımı kurtardı
Haber Merkezi
11.03.2026
14:29
11.03.2026
14:33

Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Şehnaz Dilan, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada hayatının en karanlık döneminde aldığı destekle nasıl ayakta kaldığını anlattı. Gazeteci Samet Aday'a konuşan Dilan, lösemi tedavisi gören oğlunun hastalığı sırasında hem maddi hem de manevi olarak 'in çok destek olduğunu açıkladı.

ŞEHNAZ DİLAN'DAN İBRAHİM TATLISES İTİRAFI

Dilan, oğlunun uzun süren hastane tedavisinin kendisi için çok zor olduğunu belirterek, "8 ay kadar LÖSANTE'de kaldık. Devletin yardımı üç ay sürdü, sonrasında kendi başımıza devam etmek zorunda kaldık. Ben çalışmayı bırakamadım, dertlerimi kimseye anlatamadım," dedi. Sağlık sorunlarının da bu dönemde iyice arttığını söyleyen usta , bir çıkış yolu bulamadığı anda İbrahim Tatlıses'i aradığını ve ondan yardım istediğini aktardı.

Şehnaz Dilan'dan yıllar sonra gelen itiraf: İbrahim Tatlıses hayatımı kurtardı

"İBRAHİM TATLISES BANA HIZIR GİBİ YETİŞTİ"

Dilan, o anları anlatırken yaşadığı duygusallığı gizleyemedi ve "Ben ölüyorum dedim. Hemen arabasını gönderdi. Geldiğimizde 'Ne gerekiyorsa' dedi. Söyleyemedim, o an ne lazımsa onu söyledim. Senet yapalım teklifimi kabul etmedi." İbrahim Tatlıses'in kendisi için ne kadar kıymetli bir dost olduğunu vurgulayan Şehnaz Dilan, "İbrahim Tatlıses benim eski dostumdur. Bağırıp çağırmasına bakmayın, gerçekten merhametlidir. O gün bana adeta Hızır gibi yetişti. Gerçekten ölümden döndüm," dedi.

Şehnaz Dilan'dan yıllar sonra gelen itiraf: İbrahim Tatlıses hayatımı kurtardı

ŞEHNAZ DİLAN KİMDİR?

1960 doğumlu Şehnaz Dilan, Yugoslavya kökenli bir ailenin kızı olarak İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşta spora ilgi duyan Dilan, 1979 yılında bayan futbol kulüplerinden İzmir Filizspor’da futbol oynamaya başladı ve kısa süre sonra kaptanlık yaparak takımı şampiyonluğa taşıdı.

