Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bütün kazancımı batırdım

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle yer alan müzisyen Emre Altuğ itirafıyla şaşırttı. Starlık kavramını sevmediğini belirten Emre Altuğ, kazancını nasıl batırdığını ilk kez anlattı.

Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bütün kazancımı batırdım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
13:07
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
13:15

Müzisyenliğinin yanı sıra da yapan son röportajında itiraflarıyla dikkat çekti. 2015 yılında 'den boşanan Emre Altuğ, açtığında bütün birikimini batırdığını itiraf etti.

EMRE ALTUĞ TÜM BİRİKİMİNİ BATIRDI

Emre Altuğ katıldığı programda kazancını açtığı eğlence mekânında batırdığını itiraf etti. Ünlü şarkıcı “İşletmeciliği yapamadım. Diğerlerinden kazandığım paranın hepsini açtığım mekâna gömdüm. Liseden beri bir mekân açmak hayalimdi. Ama yapamadım. Bilmediğin işe girmemek lazım” dedi.

Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bütün kazancımı batırdım

EMRE ALTUĞ: SEZEN AKSU SAYESİNDE BU YOLA GİRDİM

EMRE Altuğ, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında sayesinde bu yola girdiğini söyledi ve “1996 yılında Sezen’le açık hava konserleri yapıyorduk. Bana ‘Sana albüm yapalım’ dedi. ‘Yok, oyuncu olacağım’ diye karşılık verdim. O da ‘Delirmiş bu. Sen içindekini görmüyorsun’ dedi. Sonra gaza gelip gitarı elime aldım. O gün ilk defa beste yaptım. O zaman albüm yapabilirim diye düşünmeye başladım. Sezen Aksu ve Onno Tunç ile toplantı yapmak için randevulaştık. Hatta o gün Sezen ‘Bak bu şarkıyı senin için yaptım. Sen söyleyeceksin bunu’ demişti. O da ‘Hey Seni Yerler’ şarkısıydı. Ama o şarkının ilk hali ‘Kız Seni Yerler’di. Fakat biz o toplantıyı yapmadan evvel maalesef Onno uçak kazası geçirdi. Aramızdan ayrıldı. Çok üzücü bir dönemdi hepimiz için. Tabii öyle olunca Sezen Aksu iptal oldu. Ben de iptal oldum ama sonra beste yapmaya devam ettim. Sonra Topkapı ’le anlaştım ve ‘İbret-i Alem’ çıktı.” dedi.

Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bütün kazancımı batırdım

Emre Altuğ “Yakışıklılığının başına iş açtığı en absürt ne oldu” sorusuna ise, “Bu yüzden istediğim çok rol kaçırdım. ‘Eve Giden Yol’ filminde kötü adamı oynayacaktım. Yapımcı karşı çıkmış; ‘Bu adamdan kötüadam mı olur’ diye. ‘Kendimi çirkinleştireceğim’ dedim. Ne yapıp edip oynadım onu. Ama her zaman öyle ikna edebileceğim hoca çıkmıyor karşıma. Oyuncu da karakter oynamak istiyor. O zaman işte bu biraz ayağına dolanıyor.” dedi.

Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bütün kazancımı batırdım
