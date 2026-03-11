Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Seda Bakan saatler içinde 20 milyon TL kazanacak

Son olarak Rüya Gibi dizisiyle ekrana dönen Seda Bakan şimdi de reklam anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizisi erken final yapan Seda Bakan, reklam anlaşmasından 20 milyon TL kazanacak.

Seda Bakan saatler içinde 20 milyon TL kazanacak
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 12:18

Behzat Ç, Zaman Makinası ve Kardeş Payı gibi dizilerde rol alan , son olarak uzun bir aradan sonra Rüya Gibi dizisiyle ekranlara geri döndü. şimdi ise kazancıyla gündem oldu.

SEDA BAKAN SAATLER İÇİNDE SERVET KAZANACAK

Geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayı bu yıl da yenileyen Seda Bakan, “Kendimi doğal ve rahat hissettiğim bir deneyim oldu” derken reklam kazancı da çok konuşuldu. Seda Bakan’ın, bu iş birliği karşılığında 20 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Seda Bakan saatler içinde 20 milyon TL kazanacak

SEDA BAKAN KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1985 doğumlu Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

Seda Bakan saatler içinde 20 milyon TL kazanacak

SEDA BAKAN'DAN RÜYA GİBİ TEPKİSİ

Rüya Gibi reyting oranlarını bir türlü artıramayınca final kararı aldı. gündem oldu. Seda Bakan, sosyal medya hesabından Rüya Gibi'nin afişini yapay zekayla değiştirerek reyting rekoru kıran aşiret dizilerine gönderme yaptı. Seda Bakan'ın bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

