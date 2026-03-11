Seda Bakan saatler içinde 20 milyon TL kazanacak

Behzat Ç, Zaman Makinası ve Kardeş Payı gibi dizilerde rol alan Seda Bakan, son olarak uzun bir aradan sonra Rüya Gibi dizisiyle ekranlara geri döndü. Oyuncu şimdi ise reklam kazancıyla gündem oldu.

SEDA BAKAN SAATLER İÇİNDE SERVET KAZANACAK

Geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayı bu yıl da yenileyen Seda Bakan, “Kendimi doğal ve rahat hissettiğim bir deneyim oldu” derken reklam kazancı da çok konuşuldu. Seda Bakan’ın, bu iş birliği karşılığında 20 milyon TL kazandığı iddia edildi.

SEDA BAKAN KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1985 doğumlu Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

SEDA BAKAN'DAN RÜYA GİBİ TEPKİSİ

Rüya Gibi reyting oranlarını bir türlü artıramayınca final kararı aldı. gündem oldu. Seda Bakan, sosyal medya hesabından Rüya Gibi'nin afişini yapay zekayla değiştirerek reyting rekoru kıran aşiret dizilerine gönderme yaptı. Seda Bakan'ın bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.