Miley Cyrus, Türk hayranlarını şaşırttı! 'Gaziantep'e geliyor' iddiası ortalığı karıştırdı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'un Gaziantep'te vereceği konser bilgisi, sosyal medyayı karıştırdı. Bu iddia Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

MILEY CYRUS GAZİANTEP'TE KONSER Mİ VERECEK?

Miley Cyrus, bu kez oldukça dikkat çekici bir gelişme ile gündeme geldi. Miley Cyrus'un Spotify profilindeki konser takvimi, Türk hayranlarını şaşırttı. Platformda yer alan bilgiye göre ünlü şarkıcının 11 Mart tarihinde Gaziantep'te bir konser vereceği görüldü.

Spotify'daki bilgilerde konserin Gaziantep'te bir mekânda gerçekleşeceği belirtilse de, bilet satışının olmaması ve konser mekanının bir sinema salonu olarak görünmesi iddiaların asılsız olduğunu düşündürdü.

Şu ana kadar Miley Cyrus veya organizasyon şirketlerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.