İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
Magazin
En zengin ünlüler belli oldu! 7,1 milyar dolar ile Steven Spielberg zirvede yer aldı

Forbes dergisi, en zengin kişilerin yıllık sıralamasını açıkladı. Teknoloji, yapay zeka ve diğer iş girişimlerin yanı sıra eğlence dünyasından birçok isim de listedeki yerini aldı. 2026 listesine yeni eklenen isimler arasında Beyonce, Roger Federer, Dr. Dre ve James Cameron da yer aldı.

Forbes dergisinin açıkladığı, çoğunlukla , ve diğer iş girişimleriyle uğraşan yüzlerce milyarder arasında, eğlence ve spor dünyasından isimler de yer aldı. 2026 listesine yeni eklenen isimler arasında Beyonce, Roger Federer, Dr. Dre ve James Cameron bulunurken, zirvedeki ismin serveti 7,1 milyar dolar olarak açıklandı.

EN ZENGİN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Listenin 21. sırasında yer alan Beyonce, milyarder eşi Jay-Z ile birlikte 2023 yılında California tarihinin en pahalı ev satışını yaparak 200 milyon dolarlık bir malikane satın aldı.

Rıhanna ise listenin 20. sırasında yer alıyor. 10 yıldır albüm çıkarmayan Rihanna çıkardığı kozmetik markasıyla servetine servet kattı.

Ünlü tenisçi Roger Federer da net serveti: 1,1 milyar dolar ile listenin 1. sırasında yer aldı. Marka anlaşmalarıyla bir yılda 100 milyon dolar kazandı.

Arnold Schwarzenegger listeye 16. sıradan giriş yaptı. Net serveti: 1,2 milyar dolar olan Schwarzenegger, filmlerinden aldığı ücret ve kâr payı anlaşmalarıyla yaklaşık 500 milyon dolar kazandı.

LeBron James ise listenin 14. sırasında yer aldı. Net serveti: 1,4 milyar dolar Amerikalı basketbolcu, şu anki takımı Los Angeles Lakers'taki dönemlerinden, vergi hariç 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Peter Jackson listeye net serveti: 1,9 milyar dolar ile 9. sıradan giriş yaptı. 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' üçlemelerinin Yeni Zelandalı yönetmeni olarak tanınan Jackson, 2021 yılında görsel efekt şirketinin teknoloji bölümünü Unity Software'e 1,6 milyar dolara satarak milyarder oldu.

Kim Kardashian listenin . sırasında yer alıyor. Net serveti: 1,9 milyar dolar Popüler realite şov programı sayesinde servet kazanan Kim Kardashian, aynı zamanda marka işbirlikleriyle de adından söz ettirdi.

Taylor Swift son olarak 'Eras' adlı dünya turnesinden elde ettiği gelirler ve müzik kataloğunun değeri sayesinde 2023 yılında milyarder oldu.

Jay-Z listenin 6. sırasında yer aldı ve 2019'da hip-hop'ın ilk milyarderi olmasından bu yana işletmelerinden de servet kazandı.

Oprah Winfrey net serveti: 3,2 milyar dolar ile listenin 5. sırasında yer aldı. Ünlü televizyoncu Winfrey, 2011 yılına kadar 25 yıl boyunca yayınlanan başarılı talk show'unu bir medya ve iş imparatorluğuna dönüştürdü.

Amerikalı film yapımcısı Vincent McMahon net serveti: 3,6 milyar dolar ile sahibi olduğu yapım şirketini sayesinde servetine servet kattı.

George Lucas listeye 2. sıradan giriş yaptı. Net serveti: 5,2 milyar dolar 'Star Wars' ve 'Indiana Jones' filmlerle tanındı ve 2012'de film yapım şirketini 4 milyar dolara sattıktan sonra büyük ölçüde sinemadan emekli oldu.

Listenin en zengin ünlüsü 7,1 milyar dolar serveti ile Steven Spielberg oldu. Tüm zamanların en çok hasılat elde eden film yönetmeni Spielberg, 'Jaws', 'Jurassic Park' ve 'Indiana Jones' gibi gişe rekorları kıran filmleri sayesinde Universal tema parklarında satılan her biletin bir kısmından hâlâ gelir elde ediyor.

