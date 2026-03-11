Alişan'ın ailesinde yeni kriz! Suzan Tektaş herkesi sildi

Şarkıcı Alişan koronavirüs nedeniyle 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmişti. Tüm ailesine kol kanat Alişan'ın zaman zaman aile içinde problemler yaşadığı iddia edildi. Son olarak Suzan Tektaş'ın oğlu Alişan ve gelini Buse Varol'u sosyal medyadan silmesi "Ailede yeni kriz" iddialarını güçlendirdi.

ALİŞAN'IN AİLESİNDE YENİ BİR KRİZ Mİ ÇIKTI?

Daha önce de Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın Buse Varol arasının açıldığını ve küs oldukları iddia edilmişti. İkili zaman zaman bir araya gelerek bu iddiaları yalanladı. Ancak Suzan Tektaş'ın son hamlesi kafaları karıştırdı.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Suzan Tektaş oğlu Alişan ve gelini Buse Varol'un ardından Merve Tektaş'ı da sosyal medya hesabından takipten çıktı. Aile kriz olduğu iddiaları yayılırken, gerçek başka çıktı. Alişan tarafından Suzan Tektaş'ın sosyal medyasının çalındığı bilgisi paylaşıldı.

ALİŞAN'DAN YEĞENİNE DUYGUSAL MESAJ

Sevilen sanatçı, 2021 yılında hayatının en zor anlarından birini yaşamıştı. Kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu kayıp Alişan için tarifsiz bir üzüntüye dönüşmüş, uzun bir süre toparlanmakta güçlük çekmişti. Ancak Alişan, kardeşinin geride bıraktığı kızları Eyşan ve Ceylan için ayakta durarak, zor günleri atlatmaya çalıştı.

Abisinin vefatının ardından yeğenlerine şefkatle yaklaşan Alişan, son olarak büyük yeğeni Eyşan’ın doğum gününü kutladı. Instagram hesabından yeğeniyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Amcasının her şeyi doğmuş bugün… O kadar çabuk geçiyor ki seneler… Seni çok seviyorum ve Allah bana nefes verdiği sürece hep yanında olacağım… Senin de bizi her zaman gururlandıracağını biliyorum… Yeni yaşın ve bundan sonraki tüm yaşların sana istediğin her şeyi fazlasıyla versin İnşallah Eyşan’ım… Hep birlikte olacağımız uzun yıllarımız olsun." dedi.