Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Alişan'ın ailesinde yeni kriz! Suzan Tektaş herkesi sildi

Dün Alişan'ın yeğeninin doğum gününü kutlamasının ardından Suzan Tektaş tüm aile üyelerini sosyal medyadan sildi. İlk önce oğlu Alişan'ı silen Suzan Tektaş daha sonra ise Buse Varol ve Merve Tektaş'ı da sildi. Gerçek ise sonradan anlaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alişan'ın ailesinde yeni kriz! Suzan Tektaş herkesi sildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 16:06

Şarkıcı Alişan koronavirüs nedeniyle 2021 yılında kardeşi 'ı kaybetmişti. Tüm ailesine kol kanat Alişan'ın zaman zaman aile içinde problemler yaşadığı iddia edildi. Son olarak Suzan Tektaş'ın oğlu Alişan ve gelini Buse Varol'u sosyal medyadan silmesi "Ailede yeni kriz" iddialarını güçlendirdi.

ALİŞAN'IN AİLESİNDE YENİ BİR KRİZ Mİ ÇIKTI?

Daha önce de Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın Buse Varol arasının açıldığını ve küs oldukları iddia edilmişti. İkili zaman zaman bir araya gelerek bu iddiaları yalanladı. Ancak Suzan Tektaş'ın son hamlesi kafaları karıştırdı.

Alişan'ın ailesinde yeni kriz! Suzan Tektaş herkesi sildi

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Suzan Tektaş oğlu Alişan ve gelini Buse Varol'un ardından Merve Tektaş'ı da hesabından takipten çıktı. Aile kriz olduğu iddiaları yayılırken, gerçek başka çıktı. Alişan tarafından Suzan Tektaş'ın sosyal medyasının çalındığı bilgisi paylaşıldı.

Alişan'ın ailesinde yeni kriz! Suzan Tektaş herkesi sildi

ALİŞAN'DAN YEĞENİNE DUYGUSAL MESAJ

Sevilen sanatçı, 2021 yılında hayatının en zor anlarından birini yaşamıştı. Kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu kayıp Alişan için tarifsiz bir üzüntüye dönüşmüş, uzun bir süre toparlanmakta güçlük çekmişti. Ancak Alişan, kardeşinin geride bıraktığı kızları Eyşan ve Ceylan için ayakta durarak, zor günleri atlatmaya çalıştı.

Alişan'ın ailesinde yeni kriz! Suzan Tektaş herkesi sildi

Abisinin vefatının ardından yeğenlerine şefkatle yaklaşan Alişan, son olarak büyük yeğeni Eyşan’ın doğum gününü kutladı. Instagram hesabından yeğeniyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Amcasının her şeyi doğmuş bugün… O kadar çabuk geçiyor ki seneler… Seni çok seviyorum ve Allah bana nefes verdiği sürece hep yanında olacağım… Senin de bizi her zaman gururlandıracağını biliyorum… Yeni yaşın ve bundan sonraki tüm yaşların sana istediğin her şeyi fazlasıyla versin İnşallah Eyşan’ım… Hep birlikte olacağımız uzun yıllarımız olsun." dedi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#alisan
#selçuk tektaş
#yeğen
#Aile Krizı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.