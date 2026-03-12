Semicenk son sağlık durumunu paylaştı! Kafasına 7 dikiş atılmıştı

Kategoriler
Canın Sağ Olsun, Tek Başıma, Düşer Aklıma gibi şarkıların sahibi Semicenk geçtiğimiz hafta evinde bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kafasına 7 dikiş atılan Semicenk son sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Hayranlarının yoğun ilgisi sonrası son sağlık durumu hakkında konuşan Semicenk, bir arkadaşıyla yaptığı paylaşım aracılığı ile sevenlerini bilgilendirdi ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.
Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, bugün hastaneye tekrar giderek dikişlerini aldırdı. Genç şarkıcının normale döndüğü ve sağlığının da yerinde olduğu öğrenildi.
7 Ekim 1998 doğumlu Semicenk, 2019 yılında yayımlanan O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak katılmış ve Hadise'nin ekibinde yer almayı başarmıştı. İlk olarak 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' gibi parçaları çıkardı. 2021 yılının Aralık ayında 'Düşer Aklıma' isimli teklisini çıkardı. Bu parça ile tanınan biri haline geldi. Parça, çıkışından 2 yıl sonra 100 milyondan fazla kez tıklandı