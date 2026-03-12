Menü Kapat
4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayramı 4.000 lira emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, gün gün belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramiyesi ödeme takvimini duyurdu. Bayram ikramiyesi ödemeleri 14, 15, 16, 17 ve 18 Mart tarihinde tamamlanacak. İkramiye ödemelerine ilk olarak SSK emeklilerinden başlanacak. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarı 4 bin lira olarak belirlendi. Emekliler, bu yıl toplamda 8 bin lira ikramiye alacak. Şampiyon sporcular, yaşlılık maaşı alanlar, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim maaşı alanlar ve diğer birçok hak sahibi de bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bayram öncesinde tamamlanacak. İkramiye sorgulama işlemleri ise maaş alınan bankanın mobil ve internet bankacılığıyla yapılabilecek. Peki 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri…

4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayramı 4.000 lira emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
ödemeleri, bayram öncesinde milyonlarca emeklinin hesabına geçecek. Bayram ikramiyelerinden yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri de yararlanacak. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi alması için herhangi bir başvuru veya müracaat etmesine gerek bulunmuyor. Şubat ayı itibarıyla emeklilik dilekçesini verenlerde ikramiyelerden faydalanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlara, yüzde 25, 50 ve 75 hisse oranına göre ödeme yapılacak. Milyonlarca emekli ise bayram ikramiyesi zammına odaklanmış durumda. Ödemeler, SGK tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda tahsis numarasına göre yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zamlanacak mı? İşte, bayram ikramiyesine ilişkin son yapılan açıklama…

HABERİN ÖZETİ

4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayramı 4.000 lira emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli ve hak sahibine ödenecek bayram ikramiyeleri 20 Mart'a kadar hesaplara yatırılacak olup, artış beklentisi bulunmasına rağmen mevcut durumda 4.000 TL olarak kalması beklenmektedir.
Bayram ikramiyesi ödemeleri 20 Mart'a kadar tamamlanacak ve SGK ödeme takvimini yayınlayacak.
Mevcut durumda bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlenmiştir.
İkramiye artışına yönelik yeni bir yasal düzenleme torba yasada yer almamaktadır.
Emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı alanlar dahil birçok hak sahibi ikramiyeden faydalanacaktır.
Dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranlarına göre 1.000 TL, 2.000 TL veya 3.000 TL ikramiye ödenecektir.
İkramiye almak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesi ödeme günlerini duyurdu. Mart ayında SSK 4A maaş ödeme günü 17,18,19, 20 olanalra ikramiyeler 14 Mart'ta, 21, 22,23 olanlara 15 Mart'ta ve 24,25,26 olanlara ise 16 Mart'ta ödeme yapılacak.

4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayramı 4.000 lira emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

4B Bağkur emeklilerinde ise maaş ödeme günü 25,26 olanlara 17 Mart tarihinde, 27,28 olanlara ise 18 Mart tarihinde ikramiyeleri ödenecek. 4C memur emeklileri ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart tarihinde alacak.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kısa süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme günleri SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için ayrı ayrı duyuruldu.

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıllarda düzenli olarak artış göstermişti. Bayram ikramiyesinin zamlanması için yasal olarak kanun teklifinin Meclis’e sunulması ve yasalaşarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Daha önceki yıllarda torba yasa çalışmaları kapsamında bayram ikramiyeleri düzenlemesi yapılmıştı.

Bu yıl ise TBMM’ye gelen torba yasada emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi yer almadı. 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinde bütçe vurgusu yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifte ikramiye artışının yer almadığının altını çizerek “ SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık” ifadelerini kullandı.

4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayramı 4.000 lira emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl belirlenen 4 bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bayram ikramiyesinde artış yapılsa dahi bu düzenlemenin %10-20 arasında olması bekleniyor.

İkramiyenin %10 artması durumunda 400 lira yükselecek ve 4 bin 400 lira olacak. %15 artış yapılması durumunda ise 600 lira yükselecek ve 4 bin 600 lira olacak. Zam oranının %20 seviyesine çıkması durumunda ise 4 bin 800 lira olacak.

4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayramı 4.000 lira emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Dul ve yetim maaşı ödemeleri, hisse oranına göre hak sahiplerine ödeniyor. Dul maaşları, vefat eden sigortalının çocuğu olması durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Hisse oranlarına göre maaşlarda olduğu gibi %25, 50 ve 75 oranında ödeme yapılıyor. Emekli bayram ikramiyesinde artış yapılmaması durumunda ölüm aylığı olarak %25 ödeme alanlara 1000 lira ikramiye ödemesi yapılacak. %50 hisse oranına göre ödeme alanlara 2000 lira ve %75 hisse oranına göre dul maaşı alanlara, 3000 lira ödenecek.

4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayramı 4.000 lira emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden herhangi bir sosyal güvenceyle emekli aylığı alan kişiler yararlanacak. SSK, Bağ-Kur, Memur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, şampiyon sporcular, köy korucuları, şehit yakınları, gaziler, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak.

4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayramı 4.000 lira emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
