Ankara'da deprem oldu: AFAD verileri paylaştı

Ankara saat 17.49'da 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Sarsıntının derinliği 7.74 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2032108145951089117?s=20
Haymana'da en son dün saat 0950'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.