Ankara saat 17.49'da 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Sarsıntının derinliği 7.74 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'da deprem oldu: AFAD verileri paylaştı Ankara'nın Haymana ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.49'da kaydedildi. Sarsıntının derinliği 7.74 kilometre olarak ölçüldü. Haymana'da dün saat 09.50'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

ANKARA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2032108145951089117?s=20

Haymana'da en son dün saat 0950'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.