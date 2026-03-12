İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular! İzmir'de öğrencilerden anlamlı davranış

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Balçova ilçesinde Ertuğrulgazi İlkokulu'nda 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programında öğrenciler özel bir çalışma gerçekleştirdi. Önceden işaret dili eğitimi verilen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Öğrenciler böylece milli birlik ve beraberlik duygusunun yanı sıra kapsayıcı toplum anlayışını deneyimleme fırsatı buldu.