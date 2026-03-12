Mayın gemilerini vuran ABD'ye, İran'dan sınırsız sayıda deniz intihar dronuyla cevap

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "kısa süreli askeri bir müdahale" sürecinin kendileri açısından "kolay" geçtiğini savunarak, İran'ın 28 mayın gemisini vurduklarını söylemesinin ardından İran'dan cevap videoyla geldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak ve küresel ekonomiyi felç etmek için kullandığı patlayıcı yüklü insansız hava araçlarından oluşan filosunu sergiledi.