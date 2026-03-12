İran, Hürmüz Boğazı'nda tetikte bekliyor: ABD tankeri vuruldu, yeni mesaj verildi

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 13 gündür aralıksız devam ediyor. İran da çevre ülkelerdeki ABS üslerini ve enerji kaynaklarını hedef alarak misillemelerini sürdürürken bir yandan da Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin vermiyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, izinsiz geçiş yapan her gemiyi hedef alıyor. Son olarak, Marshall Adaları bayrağı taşıyan "Safesea Vishnu" adlı ABD'ye ait bir petrol tankeri vuruldu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, petrol tankerinin, tekrarlanan uyarıları dikkate almadığı, Boğaz'ın kuzeyinde vurulduğunu duyurdu.

''ZARAR GÖRMEMEK İÇİN UYARILARI DİKKATE ALIN!''

Öte yandan, Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin artan risk altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu durumun sorumlusunun ABD olduğu ve ticari gemilerin, füzelerden etkilenmemek için İran'ın denizcilik düzenlemelerine uymaları gerektiği ifade edildi.

​​​​​​​ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.