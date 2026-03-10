Trump: İran Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları kaldırmazsa bunun çok ciddi askeri karşılığı olacak

ABD basınında İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmeye hazırlandığı yönünde haberler yapıldı. ABD Başkanı Trump, iddiayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak İran'ın böyle bir hamle yapması durumunda askeri sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

"MAYIN DÖŞEDİLERSE DERHAL KALDIRILSIN"

Trump, açıklamasında "İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

DÜNYA PETROL TİCARETİNİN 5'TE 1'İ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR

Hürmüz Boğazı’ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani günde yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.