 Selahattin Demirel

Trump: İran Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları kaldırmazsa bunun çok ciddi askeri karşılığı olacak

İran'a saldırılarda istediği sonucu alamayan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi şokunu yaşarken İran'ın boğaza mayın döşediği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Trump "Mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa İran hiç görülmemiş düzeyde askeri sonuçlarla karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Trump: İran Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları kaldırmazsa bunun çok ciddi askeri karşılığı olacak
AA
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
23:21
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
23:21

ABD basınında ’ın ’na yerleştirmeye hazırlandığı yönünde haberler yapıldı. ABD Başkanı Trump, iddiayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak İran'ın böyle bir hamle yapması durumunda askeri sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

Trump: İran Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları kaldırmazsa bunun çok ciddi askeri karşılığı olacak

"MAYIN DÖŞEDİLERSE DERHAL KALDIRILSIN"

Trump, açıklamasında "İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirilmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş düzeyde olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Trump: İran Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları kaldırmazsa bunun çok ciddi askeri karşılığı olacak

DÜNYA PETROL TİCARETİNİN 5'TE 1'İ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR

Hürmüz Boğazı’ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani günde yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.

Beyaz Saray İran planını açıkladı: Kara harekatını değerlendiriyoruz
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hedefte! ABD lideri Trump'tan çelişkili açıklamalar, İsrail'den suikast tehdidi
