Beyaz Saray İran planını açıkladı: Kara harekatını değerlendiriyoruz

Umman'da başlayan ve İsviçre'nin Cenevre kentine taşınan müzakereler sürerken adeta masa devirerek yanına İsrail'i de alıp İran'a saldırı başlayan ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözücü Karoline Leavitt, basın toplantısında savaştaki durumla ilgili bilgiler vererek ABD'nin kara harekatı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda da konuştu.

Leavitt "Kara haraketını değerlendiriyoruz" diyerek daha önce de savaştaki seçenekler arasında gösterdiği karadan saldırma sinyalini bir kademe daha güçlendirdi.

"İRAN KOŞULSUZ TESLİM OLDUĞUNDA SAVAŞ BİTECEK"

Savaşın ne kadar süreceğiyle ilgili de konuşan Leavitt, "Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran tam ve koşulsuz teslimiyet pozisyonunda olduğunda savaş sona erecek." ifadelerini kullandı.

