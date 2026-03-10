Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Beyaz Saray İran planını açıkladı: Kara harekatını değerlendiriyoruz

İsrail ile İran'a ortak saldırı düzenleyen ABD'den gelen açıklama, savaşla ilgili Washington'un planını ortaya koydu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Kara harekatını değerlendiriyoruz" dedi.

Beyaz Saray İran planını açıkladı: Kara harekatını değerlendiriyoruz
10.03.2026
10.03.2026
Umman'da başlayan ve İsviçre'nin Cenevre kentine taşınan müzakereler sürerken adeta masa devirerek yanına İsrail'i de alıp İran'a saldırı başlayan ABD'den yeni bir geldi.

Beyaz Saray Sözücü Karoline Leavitt, basın toplantısında savaştaki durumla ilgili bilgiler vererek ABD'nin kara harekatı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda da konuştu.

Leavitt "Kara haraketını değerlendiriyoruz" diyerek daha önce de savaştaki seçenekler arasında gösterdiği karadan saldırma sinyalini bir kademe daha güçlendirdi.

"İRAN KOŞULSUZ TESLİM OLDUĞUNDA SAVAŞ BİTECEK"

Savaşın ne kadar süreceğiyle ilgili de konuşan Leavitt, "Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran tam ve koşulsuz teslimiyet pozisyonunda olduğunda savaş sona erecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

