ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'ın misillemesiyle devam eden savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Bölgedeki savaşa ve oluşturabileceği risklere ilişkin TBMM Genel Kurul'unda özel bir oturum düzenleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TBMM'de İran savaşı özel oturum! Numan Kurtulmuş'tan savaştaki ülkelere çağrı: Saldırılar durdurulmalı TBMM'de, İran'ın misillemesiyle devam eden savaş ve oluşturabileceği riskler üzerine özel bir oturum düzenleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısı yaptı ve uluslararası sistemin ağır çözülme içinde olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ateşin büyümesinin uzaktan izleyenleri içine çekeceğini vurgulayarak, çatışmanın daha geniş bir felakete dönüşmesinin engellenmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. En ağır bedelin siviller tarafından ödendiğini belirten Kurtulmuş, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik girişimlere izin verilmeyeceğini ifade etti. Bakanlar Yaşar Güler ve Hakan Fidan, Meclis'i savaşla ilgili detaylı olarak bilgilendirecek. Türkiye'nin adaletten vazgeçmeden barışı ve zulmü görmezden gelmeden bölgesel istikrarı savunduğu belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönettiği oturumda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'i tüm detaylarıyla bilgilendirecek.

Bakan Fidan ve Güler'in bilgilendirmesi öncesi Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Saldırıların bir an önce durdurulması çağrısı yapan Kurtulmuş, "Uluslararası sistem ağır çözülme içerisinde" dedi.

"ATEŞ İZLEYENLERİ BİR GÜN GELİR İÇİNE ÇEKER"

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

"Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri bir gün gelir içine çeker. Bu sebeple saldırıların derhal durdurulması ve çatışmanın daha geniş bir felaketi dönüşmesinin engellenmesi bugün herkes için bir zorunluluktur

"EN AĞIR BEDELİ SİVİLLER ÖDÜYOR"

Gelişmeler geçici kriz olarak değerlendirilemez. En ağır bedeli siviller ödüyor. İran'a saldırılar derhal durdurulmalıdır. Savaşın daha da büyümesinin engellenmesi bir zorunluluktur. Kardeşi kardeşe kırdırmaya, bölgedeki halkları karşı karşıya getirmeye ve ülkeleri içerden zayıflatmaya dönük hiçbir girişimi de izin verilmeyecek.

"BÖLGESEL İSTİKRARI SAVUNUYORUZ"

Bir tarafta bölge ülkelerinin egemenlikleri ihlal edilirken diğer tarafta bu ihlallerin üstünü örten açıklamalar yapılması dünya kamuoyunda derin bir güven bunalımına yol açmaktadır. Ne savaşın diliyle teslim alınır ne de suskunluğun konforuna çekiliriz. Adaletten vazgeçmeden barışı, zulmü görmezden gelmeden bölgesel istikrarı savunuruz"