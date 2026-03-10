Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditlerinin ardından İran'dan 'ortadan kaldırma' tehdidi geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, "Dikkatli olun, yoksa yok edilen siz olursunuz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 15:12

ABD Başkanı Donald Turmp, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan, 'a mesajını vererek, 'ndan petrol geçişini engellemeye devam etmesi halinde "şu ana kadar aldığı darbelerin yirmi katı daha sert bir darbe alacağı" tehdidinde bulundu. İran ise 'ın bu tehdidi karşısında sessiz kalmadı.

Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

0:00 155
HABERİN ÖZETİ

Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

Bilgi Okunma süresi 49 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini engellemesi halinde sert darbe tehdidine, İran'dan karşı tehdit ve rest geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini engellemesi halinde 'şu ana kadar aldığı darbelerin yirmi katı daha sert bir darbe alacağı' tehdidinde bulundu.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, Trump'ın tehdidine karşılık, 'dikkatli olun, yoksa yok edilen siz olursunuz' uyarısında bulundu ve Trump'ın Beyaz Sarayı'ndan daha güçlü güçlerin bile İran'ı 'yok etmeyi' başaramadığını belirtti.
Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail ile çatışmalar devam ettiği sürece Körfez'den petrol ihracatına izin vermeyeceğini ve bölgedeki denklemlerin kendi ellerinde olduğunu vurguladı.
Devrim Muhafızları ayrıca, Trump'ın savaşın sona erdiği yönündeki iddialarını hedef alarak, 'Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz. Bölgenin denklemleri ve gelecekteki durumu artık silahlı kuvvetlerimizin elinde. ABD güçleri savaşı sona erdirmeyecek.' dedi.
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin açıklamasında, durdurma eylemi olması halinde ABD'nin İran'ı 'kolayca yok edilebilecek hedefleri' vuracağını ve bunun İran'ın yeniden inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savunmuştu.
Bilgi Okunma süresi 49 saniyeye düşürüldü.
Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

''DİKKATLİ OLUN, YOKSA YOK EDİLEN SİZ OLURSUNUZ''

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımı alıntılayarak, ''ortadan kaldırma'' tehdidinde bulundu.

Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

Larijani, "İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor," dedi ve Trump'ın Beyaz Sarayı'ndan daha güçlü güçlerin bile "onları yok etmeyi" başaramadığını sözlerine ekledi. Ayrıca Amerikan hükümetini "dikkatli olun, yoksa yok edilen siz olursunuz" diye uyardı.

https://x.com/alilarijani_ir/status/2031324064199962900

TRUMP HÜRMÜZ BOĞAZI HAKKINDA NE YAZMIŞTI?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti. Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu. Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

DEVRİM MUHAFIZLARI RESTİ ÇEKTİ

, ABD ve İsrail ile süren çatışmalar devam ettiği sürece Körfez'den petrol ihracatına izin vermeyeceğini belirtti. Tahran yönetimine bağlı silahlı kuvvetler, bölgedeki denklemlerin kendi ellerinde olduğunu vurguladı.

İran medyasının yayınladığı Devrim Muhafızları'nın duyurusunda, "İran silahlı kuvvetleri ikinci bir duyuruya kadar bölgeden düşman tarafa ve ortaklarına tek bir litre petrol ihracatına izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın neredeyse sona erdiği yönündeki iddiaları da hedef alındı. Devrim Muhafızları, "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz. Bölgenin denklemleri ve gelecekteki durumu artık silahlı kuvvetlerimizin elinde. ABD güçleri savaşı sona erdirmeyecek." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ile ABD'nin saldırıları sürerken Trump'tan beklenmedik çıkış: İran ile görüşebilirim
ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular
ETİKETLER
#iran
#trump
#hürmüz boğazı
#devrim muhafızları
#Ali Larijani
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.