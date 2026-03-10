Hürmüz Boğazı tehdidi İran'ı korkutmadı! ABD lideri Trump'a 'ortadan kaldırma' tehdidi

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Turmp, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan, İran'a mesajını vererek, Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini engellemeye devam etmesi halinde "şu ana kadar aldığı darbelerin yirmi katı daha sert bir darbe alacağı" tehdidinde bulundu. İran ise Trump'ın bu tehdidi karşısında sessiz kalmadı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımı alıntılayarak, ''ortadan kaldırma'' tehdidinde bulundu.
Larijani, "İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor," dedi ve Trump'ın Beyaz Sarayı'ndan daha güçlü güçlerin bile "onları yok etmeyi" başaramadığını sözlerine ekledi. Ayrıca Amerikan hükümetini "dikkatli olun, yoksa yok edilen siz olursunuz" diye uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti. Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.
İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu. Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.
Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail ile süren çatışmalar devam ettiği sürece Körfez'den petrol ihracatına izin vermeyeceğini belirtti. Tahran yönetimine bağlı silahlı kuvvetler, bölgedeki denklemlerin kendi ellerinde olduğunu vurguladı.
İran medyasının yayınladığı Devrim Muhafızları'nın duyurusunda, "İran silahlı kuvvetleri ikinci bir duyuruya kadar bölgeden düşman tarafa ve ortaklarına tek bir litre petrol ihracatına izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın neredeyse sona erdiği yönündeki iddiaları da hedef alındı. Devrim Muhafızları, "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz. Bölgenin denklemleri ve gelecekteki durumu artık silahlı kuvvetlerimizin elinde. ABD güçleri savaşı sona erdirmeyecek." dedi.