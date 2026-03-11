Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

Dünyayı endişelendiren sözler, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı’ndan geldi. Petrol ve enerji fiyatlarının yapay yollarla düşük tutulamayacağı belirtilen açıklamada, ''Varil başına 200 dolarlık fiyatı bekleyin'' ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 17:09

’dan ’ye ve üzerinden sert mesaj geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, "ABD’li ve siyonist düşmanlar, İran’a karşı gerçekleştirdikleri vahşi ve kibirli saldırganlıkta peş peşe yenilgiler aldı. Kendi aptal orduları ve siyasetçilerinin yaşadığı ruhsal ve psikolojik çöküş nedeniyle artık hezeyan dolu söylemlere başvuruyorlar. Siyonistlerin çocuk istismarcısı efendisi Trump ve MOSSAD örgütüne defalarca uyarıda bulunduk. Savaşı siz başlatırsınız ancak ne zaman ve nasıl biteceğini biz belirleriz" ifadeleri kullanıldı.

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

0:00 199
HABERİN ÖZETİ

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'e yönelik sert mesajlar yayımlayarak petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı üzerinden tehditlerde bulundu.
İran, ABD ve siyonist düşmanların İran'a karşı saldırganlıkta yenilgiye uğradığını ve hezeyan dolu söylemlere başvurduğunu belirtti.
İran, ABD ve İsrail ile bağlantılı petrol yükü taşıyan her geminin meşru hedef olacağını ve Hürmüz Boğazı'ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğini vurguladı.
ABD ordusunun bölge ülkelerindeki askeri varlığına değinilerek, hayati merkezlerin ve üslerin yanmaya devam edeceği ifade edildi.
İran, bundan sonra ardışık darbelerle ABD ve müttefiklerini pişman olana kadar cezalandıracağını belirtti.
Bölgedeki savaşın genişlemesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara yükseleceği uyurusu yapıldı.
İran, tüm hayatını kaybedenlerin kanının intikamını alacağını ve daha yıkıcı darbeler indirmek için tüm imkanlarının hazır olduğunu söyledi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

''HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN TEK LİTRE BENZİNİN GEÇMESİNE İZİN YOK''

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, Hürmüz Boğazı’nda inisiyatifi elinde bulundurduğu için boğazı kapatmaya ihtiyaç duymamaktadır. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, ABD ve siyonistlerin dünya ülkelerine dayattığı şartların sonucudur. Bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz ABD, siyonist rejim ve ortaklarının çıkarına olacak şekilde Hürmüz Boğazı’ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz. ABD ve İsrail ile bağlantılı petrol yükü taşıyan her gemi meşru hedefimiz olacaktır" denildi.

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

''ÜSLERİNİZ YANIYOR, YANMAYA DEVAM EDECEK''

ABD ordusunun bölge ülkelerindeki askeri varlığına da değinilen açıklamada, "Ordunuzun bölge ülkelerindeki kamu alanları ve altyapı tesislerinde saklanması sizi içine düştüğünüz bataklıktan kurtaramayacaktır. Hayati merkezleriniz ve üsleriniz, bizzat alevlendirdiğiniz ateşte birer birer yanıyor ve yanmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

''YANLIŞ YAPTIK' DEMEYİ ÖĞRENİN''

Ayrıca, İran’a yönelik saldırıların ardından izlenen "karşılık verme" politikasının sona erdiği belirtilerek, "Bundan sonra ardışık darbeler politikasıyla sizi tamamen cezalandırıp pişman olana kadar saldırılarımıza devam edeceğiz. Bir kez olsun dürüst olun. Kahramanlık gösterileri yapmayın ve ABD’nin tarih boyunca yaşadığı yenilgileri, siyonist rejimin kuruluşundan bu yana yaşanan başarısızlıkları kabul edin. ‘Yanlış yaptık’ demeyi öğrenin" ifadeleri kullanıldı.

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

''İRAN'IN FÜZE GÜCÜ KARŞISINDA GERİ ÇEKİLDİNİZ''

ABD’nin bölge sularındaki varlığına da değinilen açıklamada, Washington yönetiminin bölgedeki askeri varlığıyla ilgili sık sık açıklamalar yaptığı belirtilerek, "Bir kez bile biraz ilerlediğinizde İran’ın füze gücü karşısında geri çekildiniz. Saldırganlığınızın ilk gününden bu yana korkak ordunuzun, sandığınız kadar güçlü olmadığını size kanıtlamak için sizi bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

"VARİL BAŞINA 200 DOLARLIK FİYATLARI BEKLEYİN"

Petrol ve enerji fiyatlarına ilişkin de uyarıda bulunulan açıklamada, "Petrol ve enerji fiyatlarını yapay yollarla düşük tutamayacağınızı bilmelisiniz. Bölgedeki savaşın genişlemesi halinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin. Çünkü petrol fiyatı bölgedeki güvenliğe bağlıdır ve bu güvensizliğin kaynağı sizsiniz" denildi.

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit ve intikam dolu sözler! Petrol krizi tırmanacak: Varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin

''İNTİKAM ALACAĞIZ''

Açıklamada, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz, yenilmiş ordunuzun yeniden toparlanmasına ve kendini yeniden inşa etmesine izin vermeyecektir. Daha yıkıcı ve daha güçlü darbeler indirmek için tüm imkanlarımız hazır ve tüm hayatını kaybedenlerimizin kanının intikamını alacağız" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney yaralandı mı, nerede? Sessizliğinin arkasındaki neden
Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#abd
#iran
#savaş
#hürmüz boğazı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.