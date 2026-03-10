Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarına karşılık Tahran çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji depolarını hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durması da yakıt tedarikinde ciddi bir baskı oluşturdu. Enerjide Orta Doğu'ya yüksek oranda bağımlı ülkeler ise bir bir tasarruf tedbirleri açıklamaya başladı.

KONFERANS GEZİLERİNİ İPTAL EDİN

Vietnam, şirketlere, çalışanları evden çalışmaya yönlendirme konusunda talepte bulunurken Tayland bu konuda el artırdı. Tayland'da da kamu hizmetlerinden sorumlu olanlar hariç, devlet kurumlarında çalışan kişilerin, evden çalışmaya geçmesi talimatı verildi. Kararda ayrıca, yurt dışı konferans gezilerinin de askıya alınması gerektiği bildirildi.

ASANSÖR VE FOTOKOPİ MAKİNELERİNİN KULLANIMINI AZALTIN

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise kamu ve özel sektör çalışanlarının gereksiz elektrikli aletleri kapatmaları, asansör ve fotokopi makinelerinin kullanımını azaltmaları ve çevrim içi toplantıları teşvik etmeleri önerildi.

VİETNAM: EVDEN ÇALIŞIN, SEYAHATLERİ AZALTIN

Vietnam'da seyahat ve ulaşım ihtiyacını azaltmak için işletmelerin mümkün olduğu durumlarda uzaktan çalışma uygulamasını teşvik etmesi istendi. Bu sayede yakıt tüketiminde azalma olacağı vurgulandı.

''STOK VE SPEKÜLASYON YAPMAYIN''

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de benzin istasyonları dolu taştı. İnsanlar arabaları ve motosikletleriyle istasyonlar önünde uzun kuyruklarda bekledi. Yetkililer yakıt arzındaki sıkıntının paniğe yol açmaması için işletmeleri ve vatandaşları yakıt stoklamamaya veya spekülasyon yapmamaya çağırdı.

ENERJİ ARZINA YÖNELİK ENDİŞELER ARTIYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı’nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'e ait gemilere misillemesinin ardından boğazdaki ticari gemi trafiği düşmüştü.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, fiyatlarda yükselişlere yol açarken enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.