Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıları nedeniyle enerjide Orta Doğu'ya bağımlı olan ülkeler tek tek tasarruf tedbirleri açıklamaya başladı. Vietnam, şirketlere ''Çalışanları eve yönlendirin'' derken Tayland ise hem imkanı olanın evden çalışmasını hem de elektrikli aletlerin kullanılmamasını talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 15:50

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarına karşılık Tahran çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji depolarını hedef aldı. 'ndaki geçişlerin durması da yakıt tedarikinde ciddi bir baskı oluşturdu. Enerjide Orta Doğu'ya yüksek oranda bağımlı ülkeler ise bir bir açıklamaya başladı.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

KONFERANS GEZİLERİNİ İPTAL EDİN

Vietnam, şirketlere, çalışanları evden çalışmaya yönlendirme konusunda talepte bulunurken Tayland bu konuda el artırdı. Tayland'da da kamu hizmetlerinden sorumlu olanlar hariç, devlet kurumlarında çalışan kişilerin, evden çalışmaya geçmesi talimatı verildi. Kararda ayrıca, yurt dışı konferans gezilerinin de askıya alınması gerektiği bildirildi.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

ASANSÖR VE FOTOKOPİ MAKİNELERİNİN KULLANIMINI AZALTIN

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise kamu ve özel sektör çalışanlarının gereksiz elektrikli aletleri kapatmaları, asansör ve fotokopi makinelerinin kullanımını azaltmaları ve çevrim içi toplantıları teşvik etmeleri önerildi.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

VİETNAM: EVDEN ÇALIŞIN, SEYAHATLERİ AZALTIN

Vietnam'da seyahat ve ulaşım ihtiyacını azaltmak için işletmelerin mümkün olduğu durumlarda uzaktan çalışma uygulamasını teşvik etmesi istendi. Bu sayede yakıt tüketiminde azalma olacağı vurgulandı.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

''STOK VE SPEKÜLASYON YAPMAYIN''

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de benzin istasyonları dolu taştı. İnsanlar arabaları ve motosikletleriyle istasyonlar önünde uzun kuyruklarda bekledi. Yetkililer yakıt arzındaki sıkıntının paniğe yol açmaması için işletmeleri ve vatandaşları yakıt stoklamamaya veya spekülasyon yapmamaya çağırdı.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

ENERJİ ARZINA YÖNELİK ENDİŞELER ARTIYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı’nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'e ait gemilere misillemesinin ardından boğazdaki ticari gemi trafiği düşmüştü.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, fiyatlarda yükselişlere yol açarken enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Petrol krizi! Vietnam 'evden çalışın' dedi, Tayland el artırdı: Asansör kullanmayın, fotokopi çekmeyin

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaş petrol fiyatlarını vurdu: Vietnam benzin tüketimini azaltmak için evden çalışmaya yönlendiriyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İsrail-İran savaşında ilk kim havlu atacak? Trump'ı sıkıştıran konular
ETİKETLER
#hürmüz boğazı
#enerji krizi
#tasarruf tedbirleri
#Bölgesel Gerilim
#İran Saldirisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.