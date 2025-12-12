Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Sumru Tarhan

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? İlk toplantı sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk kez toplandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği 2026 asgari ücret zammı için 3-4 görüşme yapılması beklenirken vatandaşlar asgari ücret 2. toplantı ne zaman araştırmasına başladı. Bugün süreç başladı ve ilk görüşme tamamlandı.

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? İlk toplantı sona erdi
Milyonlarca vatandaşın gündeminde olan zammında ilk toplantı gerçekleşti. Vatandaşlar ise asgari ücret 2. toplantının tarihinin duyurulmasını bekliyor.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. İkinci toplantının tarihi ise henüz duyurulmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir ön toplantı gerçekleştirdi.

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? İlk toplantı sona erdi

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDAN SONUÇ ÇIKTI MI?

Asgari ücret toplantısının ilki tamamlanırken henüz sonuç çıkmadı. Bu görüşme ön görüşme niteliğinde olurken ikinci toplantı için bekleyiş sürüyor. Ramazan Ağar, "Yoksulluğu ve hayat pahalılığını en ağır biçimde yaşayan asgari ücretliler, işsizler ve emekliler için insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyi sağlamak devletin temel sorumluluğudur. Her bireyin insanca yaşama hakkı, sosyal devlet ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yaşam kalitesini koruyabilecek ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak gelir politikalarının hayata geçirilmesi zorunludur. TÜRK-İŞ, bu hakkın eksiksiz biçimde tanınması ve uygulanması için kararlı mücadelesini sürdürecektir. TÜRK-İŞ olarak, toplumun en temel hakkı olan adil gelir ve yaşanabilir ücret için tüm kesimleri sorumluluk almaya ve gerçekçi adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#zam
#asgari ücret
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
#Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
#Aktüel
