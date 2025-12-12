Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Yıllara göre asgari ücret! 2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024

2018,2019 ve 2020 yıllarında asgari ücret ne kadardı merak edilirken bugün zam oranı belirlenmesine dair ilk çalışmalar başladı. Bugün 14.00'te başlayacak olan toplantı sonrasında ilk açıklama gelecek. Milyonlarca kişi ise yıllara göre 2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 asgari ücret ne kadardı araştırmasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yıllara göre asgari ücret! 2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 14:08

Tüm 'nin gündeminde yer alan zammında bekleyiş devam ederken yıllara göre asgari ücret ne kadardı aramaları da başladı. Vatandaşlar 2018'de asgari ücret ne kadardı merak ederken sizler için yıllara göre ücretleri derledik.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

Türkiye'de yıllara göre asgari ücret tutarları şöyle:

2017 asgari ücret (net): 1.404 TL
2018 asgari ücret (net): 1.603 TL
2019 asgari ücret (net): 2.020 TL
2020 asgari ücret (net): 2.324 TL
2021 asgari ücret (net): 2.825 TL

Yıllara göre asgari ücret! 2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024

2022 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 4.253 TL
2022 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 5.500 TL
2023 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 8.506 TL
2023 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 11.402 TL
2024 asgari ücret (net): 17.002 TL

Yıllara göre asgari ücret! 2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024

2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2017 yılında net asgari ücret 1.404 TL idi.
2018’de asgari ücret 1.603 TL seviyesine çıktı.
2019 yılına gelindiğinde net ücret 2.020 TL oldu.
2020’de asgari ücret 2.324 TL olarak belirlendi.
2021 yılında net asgari ücret 2.825 TL seviyesine yükseldi.
2022’nin ilk yarısında net asgari ücret 4.253 TL, ikinci yarısında ise 5.500 TL olarak uygulandı.
2023’te yılın ilk yarısında net ücret 8.506 TL, ikinci yarısında ise 11.402 TL seviyesine çıkarıldı.
2024 yılında net asgari ücret 17.002 TL oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret toplantısı ne oldu, başladı mı? 2025 Asgari ücret görüşmelerinde son durum
Son 5 yılda asgari ücret ne kadar zamlandı? 2019,2020,2021,2022,2023,2024 yıllara göre asgari ücret zam oranları
ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#asgari ücret
#asgari ücret zammı
#Yıl Bazlı Asgari Ücret
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.