Yıllara göre asgari ücret! 2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan asgari ücret zammında bekleyiş devam ederken yıllara göre asgari ücret ne kadardı aramaları da başladı. Vatandaşlar 2018'de asgari ücret ne kadardı merak ederken sizler için yıllara göre ücretleri derledik.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

Türkiye'de yıllara göre asgari ücret tutarları şöyle:

2017 asgari ücret (net): 1.404 TL

2018 asgari ücret (net): 1.603 TL

2019 asgari ücret (net): 2.020 TL

2020 asgari ücret (net): 2.324 TL

2021 asgari ücret (net): 2.825 TL

2022 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 4.253 TL

2022 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 5.500 TL

2023 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 8.506 TL

2023 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 11.402 TL

2024 asgari ücret (net): 17.002 TL

