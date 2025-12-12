Son 5 yılda asgari ücret ne kadar zamlandı? 2019,2020,2021,2022,2023,2024 yıllara göre asgari ücret zam oranları

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. 12 Aralık Cuma günü 14.00'te başlayacak olan toplantının ardından devam edecek olan görüşmeler ile 2026 yılında geçerli olacak olan zam oranı netleşecek.

SON 5 YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANDI?

Asgari ücret 2023 senesinin Temmuz ayında asgari ücret %34 zamlanırken ücret 11 bin 402 liraya yükseldi. 2023 yılının Ocak ayında %54.54 oranda zam yapılırken 8 bin 506 liraya yükseldi. 2022 Temmuz- Aralık ayında asgari ücret 5.500,35 TL olurken, Ocak-Temmuz aylarında 4.253,40 TL olmuştu.

2021 → 2022: ~2.826 TL’den ~5.500 TL’ye

~2.826 TL’den ~5.500 TL’ye 2022 → 2023: ~5.500 TL’den ~11.402 TL’ye

~5.500 TL’den ~11.402 TL’ye 2023 → 2024: ~11.402 TL’den ~17.002 TL’ye

~11.402 TL’den ~17.002 TL’ye 2024 → 2025: ~17.002 TL’den ~22.104 TL’ye yükseldi.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI 2020,2021,2022,2023,2024

Yıl

Net Asgari Ücret (TL/ay)

2021

~2.826 TL

2022

~5.500 TL (Temmuz–Aralık)

2023

~11.402 TL (07-12 2023)

2024

~17.002 TL

2025

~22.104 TL