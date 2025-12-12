Son 5 yılda asgari ücret ne kadar zamlandı? 2019,2020,2021,2022,2023,2024 yıllara göre asgari ücret zam oranları

Kategoriler
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. 12 Aralık Cuma günü 14.00'te başlayacak olan toplantının ardından devam edecek olan görüşmeler ile 2026 yılında geçerli olacak olan zam oranı netleşecek.
Asgari ücret 2023 senesinin Temmuz ayında asgari ücret %34 zamlanırken ücret 11 bin 402 liraya yükseldi. 2023 yılının Ocak ayında %54.54 oranda zam yapılırken 8 bin 506 liraya yükseldi. 2022 Temmuz- Aralık ayında asgari ücret 5.500,35 TL olurken, Ocak-Temmuz aylarında 4.253,40 TL olmuştu.
Yıl
Net Asgari Ücret (TL/ay)
2021
~2.826 TL
2022
~5.500 TL (Temmuz–Aralık)
2023
~11.402 TL (07-12 2023)
2024
~17.002 TL
2025
~22.104 TL