13°
 Sumru Tarhan

Son 5 yılda asgari ücret ne kadar zamlandı? 2019,2020,2021,2022,2023,2024 yıllara göre asgari ücret zam oranları

Yıllara göre asgari ücret zam oranları dikkat çekerken bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yapılacak olan birkaç toplantının ardından 2025 asgari ücret zammı netleşecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

12.12.2025
12.12.2025
13:41

Milyonlarca kişinin beklediği zammı için ilk bugün yapılacak. 12 Aralık Cuma günü 14.00'te başlayacak olan toplantının ardından devam edecek olan görüşmeler ile 2026 yılında geçerli olacak olan oranı netleşecek.

SON 5 YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANDI?

Asgari ücret 2023 senesinin Temmuz ayında asgari ücret %34 zamlanırken ücret 11 bin 402 liraya yükseldi. 2023 yılının Ocak ayında %54.54 oranda zam yapılırken 8 bin 506 liraya yükseldi. 2022 Temmuz- Aralık ayında asgari ücret 5.500,35 TL olurken, Ocak-Temmuz aylarında 4.253,40 TL olmuştu.

  • 2021 → 2022: ~2.826 TL’den ~5.500 TL’ye
  • 2022 → 2023: ~5.500 TL’den ~11.402 TL’ye
  • 2023 → 2024: ~11.402 TL’den ~17.002 TL’ye
  • 2024 → 2025: ~17.002 TL’den ~22.104 TL’ye yükseldi.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI 2020,2021,2022,2023,2024

Yıl

Net Asgari Ücret (TL/ay)

2021

~2.826 TL

2022

~5.500 TL (Temmuz–Aralık)

2023

~11.402 TL (07-12 2023)

2024

~17.002 TL

2025

~22.104 TL

Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Kritik görüşmeye kısa süre kaldı
Asgari ücret ne kadar olacak? Emin Yılmaz canlı yayında net rakam verdi
#zam
#asgari ücret
#enflasyon
#toplantı
#Ücretlendirme
#Aktüel
