Belgeler sızdırıldı: Trump bu ülkelerin AB'den ayrılmasını istiyor!

Sızdırılan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgesine göre, Donald Trump yönetimi 4 ülkeyi Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmayı planlıyor. Trump yönetiminin amacı ise ''Avrupa'yı daha iyi yapmak'' olduğu belirtildi.

''AVRUPA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPMAK''

The Telegraph'ın haberine göre, 4 Aralık'ta yayınlanan resmi Ulusal Güvenlik Stratejisi raporu, Avrupa'nın göçü azaltmaması halinde "medeniyetin yok oluşuyla" karşı karşıya kalacağı ve mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde "20 yıl veya daha kısa sürede tanınmaz hale geleceği" uyarısında bulundu. Sızdırılan 29 sayfalık bir kısımda ise "Avrupa'yı Yeniden Büyük Yapmak" için neler yapabileceği konusunda daha açık ifadeler bulunuyordu.

TRUMP'IN AB'DEN AYRILMASINI İSTEDİĞİ 4 ÜLKE

Trump yönetiminin, Avusturya, Macaristan, İtalya ve Polonya'nın İngiltere'nin Brexit sürecine benzer bir şekilde AB'den ayrılmasını istediği belirtildi.

Raporda, Avrupa'daki aşırı göç ve çok-kültürlülüğün Avrupa'da medeniyet erozyonuna neden olduğu belirtilirken, "ABD destekçisi olmaya devam ederken geleneksel Avrupa tarzı yaşamı korumak için çalışan parti, hareket ve entelektüeller desteklenmeli" denildi.

Aynı raporda, "Avrupa Birliği'ne karşı olma geleneğine sahip dört ülkeyle daha çok çalışılmalı ve hedefimiz onların AB'den ayrılması olmalı" ifadesi kullanıldı.

BEYAZ SARAY YALANLADI

Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin açıklama geldi ve sızdırılan belgeler yalanlandı. 'Sahte haber' açıklaması yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, "Alternatif, özel ya da gizli herhangi bir rapor yok" dedi.