Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Belgeler sızdırıldı: Trump bu ülkelerin AB'den ayrılmasını istiyor!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 4 Avrupa ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını istediği ortaya çıktı. Sızdırılan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgesi, hangi ülkeler olduğunu da ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Belgeler sızdırıldı: Trump bu ülkelerin AB'den ayrılmasını istiyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 13:26

Sızdırılan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgesine göre, yönetimi 4 ülkeyi 'nden () çıkarmayı planlıyor. Trump yönetiminin amacı ise ''Avrupa'yı daha iyi yapmak'' olduğu belirtildi.

Belgeler sızdırıldı: Trump bu ülkelerin AB'den ayrılmasını istiyor!

''AVRUPA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPMAK''

The Telegraph'ın haberine göre, 4 Aralık'ta yayınlanan resmi Ulusal Güvenlik Stratejisi raporu, Avrupa'nın göçü azaltmaması halinde "medeniyetin yok oluşuyla" karşı karşıya kalacağı ve mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde "20 yıl veya daha kısa sürede tanınmaz hale geleceği" uyarısında bulundu. Sızdırılan 29 sayfalık bir kısımda ise "Avrupa'yı Yeniden Büyük Yapmak" için neler yapabileceği konusunda daha açık ifadeler bulunuyordu.

Belgeler sızdırıldı: Trump bu ülkelerin AB'den ayrılmasını istiyor!

TRUMP'IN AB'DEN AYRILMASINI İSTEDİĞİ 4 ÜLKE

Trump yönetiminin, Avusturya, Macaristan, İtalya ve Polonya'nın İngiltere'nin sürecine benzer bir şekilde AB'den ayrılmasını istediği belirtildi.

Raporda, Avrupa'daki aşırı göç ve çok-kültürlülüğün Avrupa'da medeniyet erozyonuna neden olduğu belirtilirken, "ABD destekçisi olmaya devam ederken geleneksel Avrupa tarzı yaşamı korumak için çalışan parti, hareket ve entelektüeller desteklenmeli" denildi.

Aynı raporda, "Avrupa Birliği'ne karşı olma geleneğine sahip dört ülkeyle daha çok çalışılmalı ve hedefimiz onların AB'den ayrılması olmalı" ifadesi kullanıldı.

BEYAZ SARAY YALANLADI

Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin açıklama geldi ve sızdırılan belgeler yalanlandı. 'Sahte haber' açıklaması yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, "Alternatif, özel ya da gizli herhangi bir rapor yok" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya mesajlarını verdi: Artık zaman kaybetmek istemiyoruz!
Forbes listeyi hazırladı, sıralamada dünyaca ünlü şarkıcı da var: İşte 'Dünyanın En Güçlü Kadınları'
ETİKETLER
#avrupa birliği
#donald trump
#ab
#amerika birleşik devletleri
#brexit
#Sızdırılan Belge
#Avrupa Göçü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.