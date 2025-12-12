Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan temasları sürüyor. Erdoğan Aşkabat'ta Rus lider Vladimir Putin ile görüştü. Ayrıca Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya geldi.

ERDOĞAN VE PUTİN TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan ve Putin forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.