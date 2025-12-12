Menü Kapat
13°
Yerde 60 bin dolar buldu, sahibine teslim etti! Altın kalpli temizlikçiye ödül

Kocaeli'de bir markette çalışan temizlik görevlisi çalıştığı sırada ağacın dibindeki kargo paketini fark etti. Temizlik görevlisi çöpe atarken poşetin içinde doluluk fark etti ve müdürüne teslim etti. Poşetten 60 bin dolar çıktı, polis sahibini buldu.

'nin ilçesinde bir zincir markette temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ada, 2 gün önce sabah temizliği sırasında önündeki ağacın dibinde bırakılmış kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan Ada, içinin dolu olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek market müdürüne bilgi verdi.

Yerde 60 bin dolar buldu, sahibine teslim etti! Altın kalpli temizlikçiye ödül

İÇİNDEN 60 BİN DOLAR ÇIKTI

Market müdürüyle birlikte paketi kontrol eden çalışanlar, içinde çok miktarda dolar görünce parayı Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne giderek etti. Polis ekipleri tarafından yapılan sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar olduğu tutanakla kayıt altına alındı. Polislerin yaptığı çalışmalar neticesinde sahibi bulunarak dolarlar teslim edildi.

"AKLIMDAN HİÇBİR KÖTÜ NİYET GEÇMEDİ"

60 bin doları bulan İbrahim Ada, "Poşeti geri dönüşüme atmak için aldım ama ağırlığını fark edince açtım ve olduğunu gördüm. Hemen müdürüme gösterdim. Birlikte kontrol edip polise teslim ettik. Karakolda sayım yapıldı ve 60 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Paranın sahibi geldi, teşekkür etti" dedi.

Yerde 60 bin dolar buldu, sahibine teslim etti! Altın kalpli temizlikçiye ödül

FİRMA TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

İbrahim Ada'nın örnek davranışı, çalıştığı firma tarafından da karşılıksız bırakılmadı. Firma yetkilileri, Ada'ya hediye çeki ve çeşitli hediyeler takdim ederek sergilediği dürüstlükten dolayı teşekkür etti.

Firma yetkilisi Yakup Berk, "İbrahim Bey'in hassasiyeti örnek bir davranıştır. Poşeti fark ettiğinde hemen yönetimi bilgilendirmiş, ardından emniyet ekipleri çağrılarak para tutanakla teslim edilmiştir. Sayımda 60 bin dolar olduğu tespit edildi. Kendisine bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

